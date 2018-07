Ouvidoria registra 82 queixas contra polícias do Alto Tietê

A Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo registrou 82 denúncias contra as polícias Militar (PM) e Civil do Alto Tietê. Do total, 55 dizem a respeito a PM, 24 são referentes à Polícia Civil e apenas três envolvem as duas policias. Suzano é o município com maior número de acusações, com 21.

Das 55 denúncias relacionadas à PM na região, os principais motivos foram: em primeiro lugar abuso de autoridade, segundo foi a má qualidade de atendimento e em último homicídio.

Em relação a Polícia Civil as reclamações foram principalmente devido a: má qualidade no atendimento seguido de ameaça e comunicação de crimes.

Em Suzano, das 21 denúncias registradas, 16 são contra a PM, quatro contra a Polícia Civil e uma que envolve as duas policias. As três principais acusações, em ordem, contra a PM na cidade são: homicídio, má qualidade no atendimento e abusado de autoridade.

Por outro lado, das quatro denúncias contra a Polícia Civil, duas foram de má qualidade no atendimento e duas de comunicação de crimes.

Ouvidor da polícia

O ouvidor da Polícia de São Paulo, Benedito Mariano, avaliou que há uma curva crescente de homicídio cometido por policiais na cidade. "Homicídio, primeiro dado contra a PM em Suzano, por exemplo, é o terceiro do Estado. Percebe-se que há uma tendência que tem curva acrescente deste crime cometido por policiais", ressaltou.

Outros municípios do Alto Tietê onde foram registradas denúncias são Mogi das Cruzes (18), Itaquaquecetuba (18), Ferraz de Vasconcelos (8), Poá (7), Santa Isabel (4), Salesópolis (3) e Arujá (3).

Para reforçar os pedidos, Benedito afirmou que foi feito uma recomendação ao governo para que busque a solução dessas denúncias. "Solicitamos o fortalecimento das ouvidorias, da própria Policia Civil e técnicas, melhor qualidade nos atendimentos e que todos os distritos tenham assistentes sociais. Procuramos sempre colocar propostas. Conexão direta entre as recomendações com as denúncias encaminhadas pela população", completou.