Ouvidoria registra aumento de 12,29% nas reclamações em 2025

A Ouvidoria da Prefeitura de Suzano recebeu 622 reclamações da população entre janeiro e abril de 2025. Esse número representa um aumento de 12,29% em relação a 2024, ano em que, no mesmo período, foram registradas 553 ocorrências. Além das reclamações, o canal também recebeu 29 sugestões neste ano, quase o triplo do registrado no ano anterior, que contabilizou 11 sugestões em seus 4 primeiros meses.

A principal queixa dos moradores é sobre a falta ou demora no atendimento, são 119 manifestações a esse respeito, o que equivale a 19,13% do valor total de 622. Também foram registradas 72 ocorrências em relação a atendimento insatisfatório ou serviço irregular e 68 reclamações sobre perturbação do sossego. Os demais 363 registros são a respeito de diversos assuntos, não possuindo uma maioria tão evidente.

Os cidadãos precisam de um meio para poder se comunicar com todas as secretarias de administração pública, a Ouvidoria Municipal funciona em função disso. Por meio desse canal, a população pode se manifestar com elogios, sugestões, denúncias, solicitações de serviço e pedidos de informações.

O modelo atual deste serviço está em vigor desde 2018, com base na lei federal que assegura a disposição sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Essa lei determina que a Ouvidoria Municipal de Suzano deve responder às manifestações em até 30 dias. O prazo pode ser prorrogado por igual período desde que seja feito um pedido justificado da Secretaria.