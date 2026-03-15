Ouvidorias do Alto Tietê somam 2.326 atendimentos em janeiro

As ouvidorias das cidades do Alto Tietê registraram 2.326 atendimentos em janeiro de 2026, número 24,85% inferior ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 3.095 registros. Em todos os municípios há canais para atendimento presencial e online, como números de telefone, e-mails, formulários e, em alguns casos, aplicativos próprios.

Suzano

Em Suzano, a ouvidoria da Prefeitura teve média mensal de 531 atendimentos em 2025. Já entre janeiro e fevereiro deste ano, a média caiu para 388 registros por mês.

O serviço recebe sugestões, elogios, solicitações de serviços públicos e denúncias de irregularidades. O contato pode ser feito pelos telefones 156 e 0800-774-2007, pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br ou presencialmente na rua Baruel, 126, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Mogi

A Ouvidoria Geral Municipal de Mogi das Cruzes registrou 1.702 atendimentos em janeiro de 2025, sendo 61 elogios, 675 reclamações, 821 denúncias e 145 sugestões. Já em janeiro de 2026, foram 1.453 manifestações: 62 elogios, 729 reclamações, 608 denúncias e 54 sugestões.

O atendimento é dividido em cinco etapas: escuta e compreensão da demanda; reconhecimento do cidadão como sujeito de direitos; qualificação e encaminhamento às áreas responsáveis; retorno ao solicitante; e avaliação dos resultados para subsidiar a gestão municipal.

Os registros podem ser feitos pelo aplicativo, pelos telefones 162 (Ouvidoria) e 156 (Serviços Públicos), pelo WhatsApp (11) 97133-1999, pelo e-mail ouvidoria@mogidascruzes.sp.gov.br ou por formulário na internet.

Guararema

Em Guararema, a ouvidoria atua como canal de interlocução entre a Prefeitura e a população, recebendo pedidos de informação, reclamações, sugestões, elogios e denúncias sobre os serviços municipais. O contato pode ser feito pelo e-mail ouvidoria@guararema.sp.gov.br, pelo telefone 4693-8000 (ramal 8140) ou presencialmente no Paço Municipal, na praça Coronel Brasílio Fonseca, 35, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, exceto em feriados e pontos facultativos.

Itaquaquecetuba

O sistema E-Ouve registrou, em Itaquaquecetuba, 379 manifestações em janeiro de 2025 e 269 no mesmo mês de 2026, o que equivale a uma redução de 29,03%. Ainda, pelo Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), foram 24 registros em janeiro de 2025 e 17 em 2026, queda de 29,17%.

As solicitações podem ser feitas por meio da plataforma E-Ouve, pelo telefone (11) 4642-4606, presencialmente na sede da Secretaria de Segurança Urbana (avenida Uberaba, 83, Vila Virgínia), de segunda a sexta-feira, ou pelo e-mail ouvidoria@itaquaquecetuba.sp.gov.br.

O prazo para resposta é de até 30 dias, contados a partir do recebimento da manifestação, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa formal.

O atendimento pode ser realizado de forma identificada ou anônima, sendo também possível solicitar o sigilo dos dados pessoais do manifestante.

Poá

Em Poá, foram registrados 229 atendimentos em janeiro de 2025 e 192 atendimentos em janeiro de 2026, resultando em uma redução de 16,2%. O atendimento pode ser realizado presencialmente, na rua Vinte e Seis de Março, número 372, no Centro, ou por canais digitais pelo site da Prefeitura, e-mail (ouvidoria@poa.sp.gov.br) e telefone (11) 4636-1000. O horário para atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O fluxo inclui abertura de protocolo, análise da demanda, eventual solicitação de informações complementares, encaminhamento ao setor responsável, monitoramento, resposta ao cidadão e avaliação interna após o encerramento, com foco na melhoria dos serviços.

Arujá

Na cidade de Arujá, foram registrados 213 cadastros em janeiro de 2025 e 251 em janeiro de 2026. De acordo com a Prefeitura, houve um aumento significativo devido ao número de desinteligência entre vizinhos. A população pode entrar em contato com a ouvidoria pelo site da prefeitura (https://www.prefeituradearuja.sp.gov.br/), pelo aplicativo E-Ouve ou presencialmente no Paço Municipal.

Já na Câmara de Arujá, foram registrados 9 atendimentos em 2025 e ainda não foram protocoladas solicitações neste ano. O serviço está disponível no site oficial da instituição, o https://camaraaruja.sp.gov.br/Ouvidoria. A população também pode acionar o serviço por meio de formulário eletrônico no site, pessoalmente no prédio da Câmara ou por e-mail: ouvidoria@camaraaruja.sp.gov.br

Ferraz

A Câmara de Ferraz de Vasconcelos registrou três questionamentos em janeiro deste ano, todos feitos pela mesma pessoa, e nenhum no mesmo período de 2025. A pasta disponibiliza esse tipo de serviço público por meio do e-mail ouvidoria@camaraferraz.sp.gov.br ou pelo link na página principal do site oficial da Casa. Além disso, o interessado pode se dirigir pessoalmente à Rua Deputado Queiroz Teles, 235, na Vila Romanopolis, no horário comercial, de segunda à sexta-feira.

Santa Isabel

Na Câmara de Santa Isabel foram registrados oito atendimentos em janeiro de 2025 e quatro no mesmo mês de 2026.