Paciente aponta novamente dificuldade para ser atendida em UBS de Suzano

A moradora de Suzano, Sirlandia Francisca da Silva, de 40 anos, diagnosticada com Doença de Madelung, encontra novamente dificuldade para ser atendida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A suzanense esteve em contato com o DS pedindo ajuda para passar nas consultas médicas. Ela precisa de especialistas e consultas frequentes para aumentar sua qualidade de vida e diminuir os impactos da doença, que afeta os ossos, as juntas e causa dores.

Ela tenta ser atendida nas unidades de saúde do município. Tentou passar com dermatologista e ginecologista, pois tem consequências hormonais. Com vários impactos da doença em sua saúde, Sirlandia também precisa fazer acompanhamento da tireóide e hipotiroidismo.

A suzanense, passou na Santa Casa de Mogi, em maio deste ano, e foi encaminhada para tratamento cirúrgico eletivo de quadril e lombar. Neste mesmo período abriu chamado na ouvidoria pública de Suzano alegando a falta de atendimento médico na cidade.

PREFEITURA

O DS questionou a Prefeitura de Suzano. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a paciente mencionada agenda várias consultas na rede municipal a cada semestre e sempre consegue a consulta ou procedimento para o mês seguinte.

A paciente já passou pelo clínico geral, ginecologista, endocrinologista e fisioterapeuta, como também exames de ultrassom de rins e tireóide. As últimas consultas da paciente são datadas do mês de junho/2023, com as especialidades dermatologista e fisioterapia / avaliação ortopédica.

A pasta ressalta, que paciente esteve na Secretaria Municipal de Saúde, nesta segunda-feira (31/07) para questionar a falta de atendimento e “foi devidamente orientada sobre seus agendamentos”.