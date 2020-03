Paciente de Ferraz atendida em Hospital de Suzano é o 1º caso de coronavírus na região

O Alto Tietê registrou ontem o primeiro caso confirmado de coronavírus. Na tarde de ontem, o Hospital Santa Maria de Suzano informou que prestou atendimento a uma paciente, de Ferraz de Vasconcelos, com a doença. As amostras na paciente, apresentando febre e problemas pulmonares, foram colhidas na segunda-feira (9) e encaminhadas ao Laboratório Einstein, que confirmou o diagnóstico.

A Vigilância Epidemiológica de Ferraz informou que o primeiro caso de coronavírus na cidade é de uma mulher de 33 anos, moradora da Vila Solar. A paciente trabalha em um hospital da capital e teve contato com um caso suspeito do vírus. Vale destacar que ela não viajou para fora do país.

A munícipe começou a se sentir mal no começo desta semana e procurou o hospital no qual trabalha, onde um resultado preliminar deu como negativo para Covid-19. Com a insistência dos sintomas, a mulher procurou outro hospital, desta vez na cidade de Suzano, onde foi realizado mais um exame. Logo após, ela foi por conta própria para outro hospital da rede que trabalha e hoje de manhã o caso foi confirmado.

A Secretaria de Saúde de Ferraz ficará em investigação e está acompanhando todo o caso, desde o isolamento até quais outros procedimentos serão necessários para inibir o contágio para outras pessoas. A municipalidade ainda ressalta que não é necessário alarde, mas apenas os cuidados básicas como lavar as mãos, tossir e colocar o braço em frente a boca, utilizar álcool em gel, e outras práticas neste sentido.

Ferraz possui um outro caso suspeito da doença, que aguarda resultado confirmatório.

As diretorias do Santa Maria e do Einstein tiveram uma reunião na terça-feira (10) e reforçaram a existência de protocolos seguidos à risca de higienização hospitalar diante do coronavírus e demais doenças virais.

Esta parceria garante a divulgação do resultado em, no máximo, 24 horas, um acesso ágil à informação que preserva o paciente, permitindo assim a recuperação mais rápida delee das pessoas com quem manteve contato.

A paciente se recupera no Hospital Sancta Maggiore por questões burocráticas de planos de saúde. O comando da unidade hospitalar informou que o Santa Maria vem sendo cada vez mais procurado enquanto polo de excelência em todo o Alto Tietê. Foi reforçada a diretriz da diretoria segundo a qual não há motivos para alarde e os pacientes podem manter sua rotina, até para exames agendados.