Pacientes criticam longas filas para marcar consulta em UBS do Colorado

As longas filas para marcar consultas têm incomodado os pacientes da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Colorado. O problema acontece nas segundas-feiras, único dia em que o agendamento é feito na unidade, entre as 9 e 10 horas.

De acordo com os pacientes, a grande concentração de pessoas acontece por que a UBS não oferece outros dias ou horários para que as consultas sejam marcadas.

A concentração de pacientes costuma começar por volta das 5hs da manhã.

A moradora do bairro Jardim Colorado, Márcia Rodrigues, afirma que prefere não utilizar o a unidade que fica localizada na rua de sua própria residência. Segundo ela, desde que mora no local há cerca de 4 anos, só conseguiu agendar a consulta uma vez.

"A fila é gigante nas segundas-feiras, para acabar com este problema a UBS poderia começar a oferecer o agendamento de consultas em mais dias da semana. Eu moro aqui e prefiro não utilizar o posto, já que em 4 anos só consegui fazer o agendamento uma vez", reclama a moradora.

O aposentado José Candido, que sofre de problemas vasculares, relata que já ficou mais de 6 horas na fila para conseguir agendar uma consulta. Na última vez em que enfrentou a fila, o aposentado teve que chegar ao local por volta das 5 horas da manhã e só conseguiu ser atendido para marcar a consulta às 11hs. "O problema já virou algo comum, toda segunda-feira de manhã a gente aqui do bairro se depara com estas filas gigantescas", afirma o aposentado.

Além do problema com as filas, os frequentadores reclamam do baixo número de senhas distribuídas pela unidade.

De acordo com a Secretaria de Saúde, nesta semana o agendamento na unidade foi tranquilo e concluído às 9h15 da manhã. Há munícipes que chegaram às 7h30 da manhã e conseguiram agendar consulta com o clinico.

"Quem estava na fila para agendar para duas pessoas recebeu uma senha e voltará até sexta para agendar o clínico que faltou. Aqueles que aguardavam para agendar com o Dr. Edmur foram orientados a voltar dia 07/03, com uma autorização prévia feita pela gerência da unidade", afirma a pasta.

A Secretaria Municipal da Saúde orienta que não é preciso chegar de madrugada para o agendamento de consultas. A pasta esclarece ainda que o agendamento de consultas é um dos desafios da gestão pública de saúde e, consequentemente, do SUS.

De acordo com o órgão, as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) são direcionadas para a prevenção de doenças. Por isso, funcionam no sistema de agendamento de consultas, retornos, exames, atividades rotineiras e programas contínuos, para a prevenção de doenças e a manutenção de uma boa saúde, melhorando a qualidade de vida da população que vive no entorno da unidade.