Pacientes graves com Covid-19 são encaminhados para UTIs da região

Pacientes de Suzano com Covid-19 com necessidade de atendimento de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão sendo encaminhados para hospitais de referência na região.

Esse encaminhamento é feito pela Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross), que faz a transferência.

A Secretaria de Saúde de Suzano informou que aguarda a definição do governo do Estado para a oferta de leitos no Hospital das Clínicas de Suzano e para o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.

De acordo com a secretaria, a Santa Casa possui 9 leitos reserva de UTI que podem ser utilizados em caso de necessidade, o que ainda não aconteceu até o momento.

Além dos 9 leitos reservas, a cidade possui 10 leitos de tratamento semi-intensivo no Hospital de Campanha inaugurado na Arena Suzano no mês passado. Atualmente, apenas um paciente está internado na ala de alta complexidade.

Ocupação na região

As cidades da região estão com capacidades de ocupação elevadas. Dados enviados pela Secretaria Estadual de Saúde mostram que dois dos principais equipamentos de Saúde do Alto Tietê já operam com 100% da capacidade nos leitos de UTI reservados para Covid-19.

É o caso do Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, que já tem os 18 leitos de UTI disponíveis para a doença ocupados. Essa é a mesma situação do Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, com 13 leitos de UTI reservados para Covid-19 já preenchidos.

Entretanto, a Secretaria reforça que essa ocupação pode variar com o decorrer do dia, isso porque esses números podem ser alterados de acordo com outros fatores, como óbitos e altas.

Em Mogi das Cruzes, a rede pública e privada da cidade tem cerca de 55% de ocupação.

No Hospital Regional de Ferraz, 62% dos 13 leitos de UTI reservados para pacientes com coronavírus estão sendo utilizados.

Em Poá, a ocupação chega a 80%. No Hospital Dr. Guido Guida, dos 5 leitos de UTI disponíveis, 4 já tem pacientes com suspeita ou confirmações da doença. Já no Hospital de Campanha da cidade, 8 dos 10 leitos de UTI estão ocupados.

Em todo o Estado, a ocupação de leitos de UTI reservados para tratamento do Covid-19 já chega a 68,3%. Na Região Metropolitana a situação é mais crítica. Cerca de 87,2% dos leitos estão ocupados com pacientes internados.