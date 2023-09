Paço Municipal recebe mais uma edição do 'Skate Jam Suzano' neste sábado

O Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa rua Baruel, 501 - Centro) receberá neste sábado (09/09), das 9 às 17 horas, mais uma edição do “Skate Jam Suzano”. O evento é uma realização da Associação Suzanense de Skate, com apoio da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Os interessados em participar como competidores devem realizar inscrição preenchendo um formulário virtual no link forms.gle/xuLdym7XGmffpBU6A. O torneio, que reunirá nomes de diversas cidades do Brasil, inclusive conhecidos no cenário mundial, é aberto a todo o público. Além disso, um dos objetivos da atividade é dar oportunidade e contribuir com o surgimento de novos talentos do esporte para apresentar todas as suas qualidades, expressão cultural e inclusão.

A atividade, que tornou-se uma tradição na cidade, sendo realizada desde 2017, vai reunir diversos skatistas já consagrados, como o paulistano Gabryel Aguilar, de 23 anos, um forte candidato a integrar a Seleção Brasileira de Skate nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. A ação também terá a presença do campeão do Skate Street masculino no STU Open Rio 2022, João Lucas Alves. Já o paranaense Felipe Nunes, vencedor do prêmio “Skatista do Ano”, em 2021, pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK), está confirmado como convidado para prestigiar os atletas.

Vale destacar que o vencedor irá viajar para Tampa Bay, cidade dos Estados Unidos situada na Flórida, para, na sequência, participar da próxima edição do torneio amador “Tampa AM”, uma das maiores e mais tradicionais competições da modalidade no planeta.

Para o presidente da Associação Suzanense de Skate, Davison Fortunato, é muito gratificante organizar um evento que pode transformar a vida e a perspectiva de alguém por meio do skate. “Nosso objetivo é fomentar a prática esportiva, a inclusão e os valores do esporte que podem ser aplicados em todas as esferas das nossas vidas. Com o passar dos anos, percebemos o quão relevante o Skate Jam Suzano se tornou no cenário nacional, de modo a atrair novos talentos e uma galera que corre nas melhores pistas do mundo também”, disse.

Por sua vez, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, destacou que é importante promover e incentivar a prática esportiva inclusiva. “Esta modalidade vem crescendo muito no Brasil e nós ficamos extremamente felizes em oportunizar o uso do Paço para a execução deste evento. É uma iniciativa que trará diversos benefícios para a socialização dos jovens, que poderão participar de um dia divertido”, afirmou. “Parabenizo o Davison e a todos os seus parceiros pela organização desta ação e, principalmente, por contribuir tanto com este esporte que vem se tornando uma bandeira no município”, completou.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, Suzano vem se destacando como um grande ponto de interesse para os praticantes de skate e também para a realização de torneios. “O Suzano Skate Park, que fica nas dependências do Parque Max Feffer, e o ‘escadão’ do Paço Municipal colocaram a cidade na rota dos grandes eventos da modalidade. E o Skate Jam já se tornou algo tradicional no nosso município, o que é motivo de muito orgulho para nós, sermos palco novamente. Receberemos importantes atletas e entusiastas de vários lugares. Parabenizo a todos os responsáveis pela organização e agradeço por escolherem Suzano como parceiro”, destacou o chefe do Executivo.