Pacotes de viagens crescem 40% neste final de ano

As agências de viagem de Suzano registraram um aumento de aproximadamente 40% na procura por pacotes de viagem no fim do ano de 2023. O DS entrou em contato com as agências, que afirmaram que viagens nacionais e internacionais tiveram aumento e estão em alta.

A CVC de Suzano afirmou que a demanda está “bastante alta” e teve um crescimento de 23% nas vendas em relação ao fim do ano de 2022. Houve um aumento, também, no número de passageiros, que cresceu 21%. “As viagens nacionais são o carro-chefe com quase 41% das vendas”, diz. Na agência, todos os negócios apresentaram crescimento, mas o maior crescimento foi nas viagens marítimas, com os passageiros aumentando 38%, fazendo a maior temporada marítima da história da CVC. Os destinos mais procurados são: Porto Seguro, Maceió, Recife, Fortaleza e Salvador no Brasil, e Orlando, Buenos Aires, Lisboa, Punta Cana e Roma no mundo.

Segundo a CVC, os meses mais procurados nesse fim de ano foram dezembro e janeiro. “Mas o maior crescimento percentual é para fevereiro, o que mostra uma antecipação maior na venda”, explica. A porcentagem do aumento no mês de fevereiro não foi divulgada. Na Via Firenze, o aumento também foi de aproximadamente 40%. A agência fez uma venda para Cancun, no México, para um grupo de 18 pessoas. Além disso, tiveram famílias que viajaram para Orlando e Paris.

“No Brasil tivemos Porto de Galinhas e Foz do Iguaçu muito procurados. Destinos nacionais, principalmente no Nordeste, também foram muito procurados, mas o maior número de fechamentos foi internacional”, diz a agência. De acordo com a Via Firenze, a procura maior foi para o mês de dezembro, visto que outubro e novembro tiveram uma demanda menor para viagens.