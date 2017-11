Padaria Artesanal ensina a preparar pães, bolos, cookies e panetones

A cerimônia de inauguração do Polo Regional da Padaria Artesanal de Suzano aconteceu nesta quarta-feira (29) no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no Centro, e contou com a presença da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Fussesp) Lu Alckmin.

A novidade é que os polos vão aplicar 4 cursos novos, além de ensinar a confeccionar os pães tradicionais. Serão cursos de confecção de panetones, colombas pascais, pães de mel e cookies. "O objetivo dos polos é qualificar as pessoas e sem a união com os municípios, essas aberturas não seriam possíveis", explicou Lu Alckmin.

"A Padaria é um case de sucesso. São muitas pessoas beneficiadas". Ela ainda destacou que até o final de março de 2018 serão inauguradas 39 polos Regionais de Padarias Artesanais em municípios do Estado.

"É uma satisfação enorme a gente ter conseguido o Polo aqui na cidade. Temos uma meta de capacitar, para o Polo, 120 monitores e instrutores, mas queremos ultrapassar essa meta e capacitar cerca de 500 pessoas", contou a primeira-dama do município e presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano, Larissa Ashiuchi.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi entregou uma placa para a primeira-dama do Estado parabenizando sua participação na cerimônia. Em seu discurso, o prefeito citou a crise econômica no País e enalteceu as mulheres que participam da gestão política, fazendo agradecimentos especiais a sua esposa e a Lu Alckmin.

A cerimônia ainda contou com a presença dos secretários da pasta municipal, primeiras damas de Guararema, São Lourenço da Serra, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Salesópolis, vereadores, alunos do Saspe, time do Vôlei de Suzano e o deputado estadual André do Prado (PR). Este é o 16º polo inaugurado no Estado.

Em entrevista ao DS, o prefeito expressou sua gratificação com a escolha de Suzano como Polo Regional. "A cidade voltou a ter um ótimo relacionamento com o governo do Estado e estamos com ótimos projetos sociais. Se viramos Polo é porque o Estado viu a importância que estamos dando a esses projetos. Tenho certeza que a primeira dama Lu vai ficar satisfeita com o trabalho que fizemos aqui", afirma. Ele ainda enfatiza os cursos que o Saspe oferece a população, dizendo que pretende formar mais alunos para o mercado de trabalho.