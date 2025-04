Padre argentino diz que papa Francisco é histórico e abriu papado para o mundo

O padre argentino Luis Hidalgo, que vive em Suzano, disse que papa Francisco entrou para a história por ser o primeiro da América Latina. Além disso, ele afirmou que foram abertas as portas para que o papa possa ser de qualquer lugar do mundo.

“Podemos falar que ele foi histórico por ser o primeiro da América Latina. Ele abriu para papas de outros lugares, a maioria sempre foi italiano. O Papa São João Paulo II, que era polonês, fez uma abertura para a Europa e o Papa Francisco fez uma abertura para o mundo. É algo muito importante. Agora o papa pode ser qualquer lugar do planeta. A igreja é universal. Sempre existiu a tradição de que seriam só italianos, mas agora teve uma abertura para o mundo, por conta do trabalho que realizou o Papa Francisco e ele colocou cardeais de diversos lugares do mundo que podem ser eleitos”, disse o padre.

Hidalgo ressaltou que Francisco se destacou, ao longo dos anos, por conta de sua simplicidade e humildade. “Esse papa se destacou, de um modo geral, na sua simplicidade, na humildade, foi um papa que realmente ajudou os pobres e sempre pensou neles. Não que os outros não tenham feito isso, mas ele ressaltou muito esse lado. Creio que foi um diferencial próprio desse papa”.

Apesar disso, a humildade e simplicidade não são virtudes específicas do Papa Francisco, de acordo com o padre. “Todos os papas tiveram a humildade, o pensamento nos pobres. Cada um se destacou em uma coisa em particular, não podemos colocar como algo exclusivo dele. Na história da igreja, sempre tivemos papas que praticaram a humildade e o pensamento nos pobres. O que acontece é que nos tempos modernos se fala muito disso”, continuou.

O padre Luis Hidalgo disse que não teve a oportunidade de conhecer o Papa Francisco pessoalmente, apesar de serem do mesmo país. “Sou de Mendoza e ele era de Buenos Aires, 1,3 mil quilômetros de distância. Não tive a graça de conhecê-lo pessoalmente. Mas ele sempre foi conhecido por sua humildade, simplicidade, já sendo bispo ele andava de metrô. Tem fotos disso. É uma alegria que a Argentina tenha sido o primeiro país da América Latina a ter um papa”, disse.

Hidalgo finalizou falando que é impossível opinar em relação ao futuro papa. “Temos que esperar. Não é um ato democrático que acontece, é a inspiração do Espírito Santo que escolhe, por meio dos cardeais, o próximo que estará à frente da Igreja Católica por um tempo. Penso que não podemos estar dando palpites porque quem escolhe é o Espírito Santo. Apenas temos que deixar nas mãos de Deus, que saberá quem colocar para este tempo. Cada papa é para um tempo determinado”, finalizou o padre.