Pagamento do 13º salário para 24,9 mil servidores da região chega a R$ 84,6 mi

As prefeituras das cidades do Alto Tietê preparam o montante de aproximadamente R$ 84,6 milhões para o pagamento do 13º salário de 24,9 mil servidores.

O pagamento é feito em duas parcelas, normalmente é pago nos dois últimos meses do ano. Mas algumas prefeituras também antecipam para o mês de aniversário dos servidores.

Os dados são fornecidos pelas prefeituras de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Arujá e Guararema.

Suzano destina cerca de R$ 23 milhões para o pagamento do 13º de aproximadamente, 5,5 mil servidores municipais. O pagamento da primeira parcela está previsto para 30 de novembro e o da segunda para 20 de dezembro. Em média o valor é de R$ 4 mil por servidor.

Em Itaquaquecetuba, a primeira parcela do 13º é feita no mês de aniversário e a segunda em dezembro. Ao todo 5.161 servidores vão receber o pagamento, o valor ainda está sendo calculado.

Ferraz de Vasconcelos destina o montante de R$ 8 milhões para o pagamento de 2,9 mil servidores. O pagamento do 13º salário será realizado em parcela única até o dia 20 de novembro. A média do piso salarial é separada de acordo com o cargo de cada servidor público.

Mogi das Cruzes separa aproximadamente R$ 42 milhões para o pagamento do 13º aos 6,1 mil servidores. O valor será pago nos meses de novembro e dezembro, a média salarial é de R$ 6, 8 mil.

Em Arujá, a primeira parcela do 13º foi paga em julho e a 2ª será paga em dezembro. A prefeitura destina o valor de R$ 11,6 milhões para o pagamento de 4,4 mil servidores.

Guararema vai realizar o pagamento da primeira parcela do 13º no mês de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Ao todo 850 servidores serão contemplados, a folha de pagamento ainda está sendo processada.

As demais cidades da região não forneceram os dados solicitados pelo DS até o final deste reportagem.