Pagamento por aproximação de cartão chega a todas as estações da CPTM e antecipa cronograma

Todos os bloqueios das 97 estações do sistema ferroviário passarão a contar com o pagamento por aproximação a partir do dia 19 de abril. Assim, as 2,5 milhões de pessoas que utilizam os trens metropolitanos diariamente poderão passar a catraca utilizando somente o cartão de crédito ou débito. A CPTM antecipa o que estava planejado para o fim do ano para o primeiro semestre do ano.

Já implementado nas estações do Metrô de São Paulo, o pagamento via NFC moderniza o sistema ferroviário paulista e garante mais rapidez e conforto aos passageiros. O presidente da CPTM, Michael Cerqueira, destaca que o avanço tecnológico é um compromisso direto com a qualidade do serviço prestado à população. Segundo o executivo, a CPTM trabalha para que a jornada de quem viaja seja cada vez mais ágil e integrada.

“A entrega da universalização do pagamento por aproximação com meses de antecedência reforça nosso foco em inovação e eficiência. Nosso objetivo é facilitar a vida do passageiro, permitindo que ele escolha a forma mais conveniente de acessar o sistema, reduzindo filas e garantindo uma experiência de embarque fluida em toda a nossa malha”, afirma Cerqueira.

A implementação total ocorre após ciclos bem-sucedidos de expansão iniciados em pontos de alto fluxo, como as estações Aeroporto-Guarulhos, Brás e Palmeiras-Barra Funda. Ao longo do mês de março, o sistema avançou de forma escalonada para polos de grande integração, incluindo as estações Francisco Morato, Mauá e Guaianases.

A decisão de expandir a funcionalidade para toda a malha demonstra o empenho da empresa em proporcionar ao passageiro a melhor experiência possível. Isso possibilita que os passageiros paguem a tarifa diretamente nos bloqueios, utilizando cartões de débito e crédito físicos ou aparelhos móveis, como telefones celulares e relógios inteligentes.

O sistema é compatível com as principais bandeiras do mercado, como Elo, Mastercard e Visa, e garante a interoperabilidade e a robustez necessária para processar o elevado volume de transações diárias com segurança.

Para assegurar uma transição tranquila, a CPTM e as concessionárias reforçarão os avisos sonoros em todas as linhas, orientando o público sobre a nova facilidade. A companhia permanece como gestora central do sistema de bilhetagem em toda a rede, assegurando a padronização do atendimento e o suporte técnico aos passageiros, inclusive nos trechos operados pela iniciativa privada.