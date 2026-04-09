Pagamento por aproximação de cartão chega às 12 estações da CPTM no Alto Tietê

As 12 estações de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) passarão a contar com o pagamento por aproximação a partir do dia 19 de abril. Assim, os 169.657 passageiros que utilizam os trens metropolitanos diariamente poderão passar a catraca utilizando somente o cartão de crédito ou débito.

Em todo o Estado, são 97 estações com 2,5 milhões de pessoas que utilizam os trens todos os dias.

Já implementado nas estações do Metrô de São Paulo, o pagamento via NFC moderniza o sistema ferroviário paulista e garante mais rapidez e conforto aos passageiros. O presidente da CPTM, Michael Cerqueira, destaca que o avanço tecnológico é um compromisso direto com a qualidade do serviço prestado à população. Segundo o executivo, a CPTM trabalha para que a jornada de quem viaja seja cada vez mais ágil e integrada.

“A entrega da universalização do pagamento por aproximação com meses de antecedência reforça nosso foco em inovação e eficiência”, afirma Cerqueira.

A implementação total ocorre após ciclos bem-sucedidos de expansão iniciados em pontos de alto fluxo, como as estações Aeroporto-Guarulhos, Brás e Palmeiras-Barra Funda. Ao longo do mês de março, o sistema avançou de forma escalonada para polos de grande integração, incluindo as estações Francisco Morato, Mauá e Guaianases.

O sistema é compatível com as principais bandeiras do mercado, como Elo, Mastercard e Visa, e garante a interoperabilidade e a robustez necessária para processar o elevado volume de transações diárias com segurança.

Para assegurar uma transição tranquila, a CPTM e as concessionárias reforçarão os avisos sonoros em todas as linhas, orientando o público sobre a nova facilidade.