Pai do ex-secretário de Saúde de Ferraz recebe alta após 51 dias internado por Covid-19 Martin Miranda, pai do ex-secretário Ricardo Zapata, chegou a ficar 15 dias entubado na UTI em hospital particular de Mogi das Cruzes

Por Fernando Barreto - de Suzano 18 MAI 2020 - 21h34

Foto registra o momento da saída do pai de Zapata do hospital Foto: Divulgação/Rede Social Martin Miranda, pai do dentista Ricardo Zapata, ex-secretário de Saúde de Ferraz de Vasconcelos, recebeu alta nesta segunda-feira (18) após ficar 51 dias internado por Covid-19 em hospital particular de Mogi das Cruzes. A informação foi divulgada em rede social de Zapata, e confirmada pelo DS. Segundo contou o ex-secretário, o pai ficou 15 dias na Unidade Terapia Intensiva (UTI) e outros 10 dias entubado na mesma ala hospitalar. Miranda não tem problemas de saúde, o que, segundo Zapata, ajudou a se recuperar da doença. "Ele está totalmente curado. O sistema renal e respiratório estão perfeitos. O problema é que, como ficou muito tempo parado, os músculos atrofiaram, então ele não consegue andar. Vamos deixá-lo em repouso, mas vai precisar fazer tratamento com fisioterapeuta e fonoaudióloga", disse. "Em breve ele voltará a dar umas voltas no parque". Contudo, a mãe de Zapata não resistiu ao coronavírus e faleceu no dia 9 de abril, segundo informou o dentista. Os pais foram internados Ela tinha problemas de hipertensão e diabetes, "o que contribuiu para o agravamento do coronavírus". Conscientização Zapata também criticou aqueles que não têm respeitado as normas de quarentena. "Vejo como uma ignorância, é um posicionamento errôneo por parte dessas pessoas, que com certeza são influencidas pelo governo federal. Como ficar tranquilo vendo mais 16 mil pessoas morrerem?", indagou o ex-secretário. "Elas (pessoas) acham que não serão contamidas". Na publicação em que informou a alta do pai, Zapata clamou para que as pessoas "respeitem o isolamente, lavem bem e sempre as mãos e usem máscara".

