Pai do ex-vereador Renatinho Se Ligue morre em Ferraz

O ex-vereador de Ferraz de Vasconcelos, Renato Ramos De Souza, o Renatinho Se Ligue, comunicou, na noite desta sexta-feira (2) em suas redes sociais, o falecimento de seu pai, José Luiz Ramos de Souza.

De acordo com as informações do ex-parlamentar, José de Souza passou mal e estava internado no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. A idade dele e a causa da morte não foram divulgados.

“A gente não entende os planos de Deus, infelizmente meu pai não resistiu. Fizemos tudo o que foi possível. Você é o cara mais importante da minha vida, desculpa por não ter falado isso antes. Obrigado por acreditar em mim sempre, mesmo quando eu queria desistir”, publicou Renatinho.

O velório começa às 23h30 na Câmara de Ferraz. O sepultamento está marcado para acontecer às 10 horas no Cemitério Parque do Cambiri, também em Ferraz.