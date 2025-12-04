Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Sustentabilidade e Meio Ambiente

Painel da COP30 recebe programa de Suzano para construção de 32 praças

Programa "Suzano Mais Praças" foi lançado em abril deste ano

04 dezembro 2025 - 05h00Por da Reportagem Local
Painel da COP30 recebe programa de Suzano para construção de 32 praçasPainel da COP30 recebe programa de Suzano para construção de 32 praças - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano )

O programa “Suzano Mais Praças”, lançado em abril deste ano pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, integrou um dos painéis da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), que ocorreu entre 10 e 21 de novembro, em Belém, capital do Pará.

Os detalhes sobre a iniciativa, que prevê a construção de 32 praças na cidade, foram discutidos pela Rede de Desenvolvimento Urbano Sustentável (ReDUS), uma organização da sociedade civil que atua para construir um futuro mais sustentável para as cidades brasileiras, fomentando ambientes colaborativos para criação de políticas públicas e projetos que impactam positivamente no cotidiano da população.

A iniciativa suzanense se alinhou às propostas do conjunto de trabalhos que foram apresentados pelas perspectivas relacionadas à sua execução, que poderá viabilizar intervenções em 50 áreas públicas, contando as novas e outras 18 que deverão ser revitalizadas a partir dos projetos sustentáveis que estão sendo idealizados. A meta é garantir a construção de ao menos 16 até 2028 e revitalizar outras quatro no mesmo período.

O programa “Suzano Mais Praças” se integra, assim, às políticas públicas que se tornam referência nacional e internacional no âmbito dos instrumentos de planejamento urbano, que são resultantes de capacitação técnica; de capacitação em gestão do conhecimento; de intercâmbio de boas práticas; de organização de eventos como seminários, webinários ou oficinas; e de plataformas na web para capacitação à distância e networking.

Durante o painel que contou com a apresentação do programa suzanense, “Mutirão ReDUS na COP 30”, foi lançado oficialmente o Mapa de Emergência e Resiliência Climática da GeoReDUS, que é uma plataforma digital pública e gratuita que disponibiliza dados georreferenciados sobre diversos aspectos urbanos, como moradia, população, saúde, educação, infraestrutura e serviços, para auxiliar gestores públicos na tomada de decisões para o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, destacou que o “Suzano Mais Praças” é um exemplo do viés sustentável que marca a gestão. “Mais do que proporcionar áreas de lazer na cidade, buscamos conceber projetos que contemplem as questões ambientais e que se adequem às necessidades das comunidades em que elas estão inseridas. Por isso, discutimos tecnicamente as demandas da população para saber o que é mais indicado para cada realidade”, ressaltou Vieira.

