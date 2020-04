Pais de dentista de Suzano estão com coronavírus

Os pais do dentista de Suzano, Ricardo Zapata, ex-secretário de Saúde de Ferraz de Vasconcelos, estão com coronavírus.

Os dois estão internados no Hospital Ipiranga, em Mogi das Cruzes. O pai reage bem. A mãe está na UTI da unidade.

O dentista postou a informação nas redes sociais. Na noite deste domingo (5) falou com a reportagem do DS.

Os sintomas surgiram no domingo passado (29 de março). O principal foi a falta de ar. "O resultado do exame da minha mãe Aurora (Zapata) deu positivo. O do meu pai Martin (Miranda) deu 'falso positivo'. Mas, com certeza, ele tem a doença porque sempre está com minha mãe", disse Zapata. Segundo ele, o quadro de saúde da mãe é o que inspira mais cuidados. "O contágio desta doença é muito fácil. Se um pegou, com certeza, o outro iria ter também. Infelizmente", disse.

Os pais de Zapata têm 80 anos. Ontem pelas redes sociais, o dentista falou emocionado dos dois. "O grande sonho deles era educar seus filhos. Com muito esforço e privações conseguiram. Os dois estão travando uma batalha diária, uma luta difícil contra um inimigo pouco conhecido e tão devastador. Minha mãe numa condição mais crítica e meu pai reagindo melhor. Temos tido a solidariedade de familiares e amigos, muita gente rezando por eles. Nossa família está arrasada, mas cremos nos desígnios de Deus", disse Zapata pelo Facebook.