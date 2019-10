Pais denunciam falta de professores em escola estadual no Jardim Cacique

Relatos de pais de alunos da Escola Estadual Professor Joviano Satler de Lima, no Jardim Cacique, dão conta de que os alunos da instituição não estão recebendo aulas por conta da falta de professores na unidade.

Segundo os responsáveis, alguns professores faltam e não justificam, enquanto outros pegam licenças e não são substituídos. Com isso, os alunos, quase sempre, são liberados mais cedo das aulas. Para piorar a situação, os pais dizem que a escola está há duas semanas em período de jogos interclasses e que os alunos foram orientados a "irem se quiserem, pois faltas não seriam computadas". O problema é que alguns alunos deixaram de ir, e os professores avisaram sobre as reuniões bimestrais neste tempo.

Karina de Carvalho é mãe de dois alunos e diz que ela, assim como vários pais, não souberam de duas reuniões escolares por conta disso. Neste semestre, as crianças foram avisadas das reuniões durante os interclasses. No semestre anterior, Karina relata que os alunos só foram comunicados sobre a reunião bimestral um dia antes. "Esse ano só ficamos sabendo da primeira reunião", relata.

O filho da dona de casa Nadir Ramos Pereira, 37, é um dos exemplos de quem foi prejudicado com essa situação. Segundo ela, o garoto perdeu uma vaga na Guarda Mirim de Suzano por conta de uma nota cinco que foi registrada no boletim. A mãe está inconformada com a situação. "Eles fecham as notas sem dar provas ou atividades porque sequer vão dar aula", relata.

Outro lado

A Diretoria Regional de Ensino de Suzano informou, por meio de nota, que enviou um supervisor para acompanhar a situação na escola. Segundo o documento, professores eventuais são enviados para substituir os titulares e quando há indisponibilidade, é feito um cronograma de reposição, para que os alunos não sejam prejudicados. A pasta desmente a informação de que a direção da unidade teria orientado os alunos a não comparecerem durante os jogos interclasses, e que as faltas foram computadas.

No documento, a Diretoria de Ensino ainda afirma que a escola enviou as informações de reuniões aos responsáveis e que toda a programação de outubro segue à disposição dos pais.

A Diretoria de Ensino se põe à disposição dos pais e alunos para esclarecimentos.