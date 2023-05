Pais sugerem abaixo-assinado sobre segurança nas escolas

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) diz que há reforço na segurança das escolas da região. A Pasta investiu R$ 60 milhões na contratação de 1.000 seguranças particulares, que serão alocados em regiões mais vulneráveis do estado. Todas as medidas são pensadas nas 5,3 mil escolas espalhadas por São Paulo.

O Seduc-SP também tem parceria com as redes de proteção do Estado e do Município, como CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude e Polícias Civil e Militar para solucionar conflitos na escola. Há também o patrulhamento da Ronda Escolar.

Segundo a representante do movimento dos pais, Vanessa Santana, as famílias que estavam insatisfeitas com a segurança das escolas apontam que há unidades que não fecham o portão e também não fazem a fiscalização das carteirinhas e uniforme dos alunos.

Além disso, destacam que precisa de um policiamento ostensivo ao redor das escolas. Se possível subir os muros das unidades para aumentar a segurança das crianças e adolescentes e inserir portas giratórias com detectores de metais.

“A tristeza e desesperança toma os corações de algumas famílias. Há pais que não querem enviar seus filhos às escolas enquanto não houver o reforço da segurança pública”, disse.

Pais da região com medo de novos atentados se mobilizaram e criaram um abaixo-assinado pedindo mais segurança nas escolas.