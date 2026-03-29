Paixão de Cristo: saiba onde assistir encenações no Alto Tietê

A Sexta-Feira da Paixão, celebrada neste ano no dia 3 de abril, terá programação religiosa e cultural em algumas cidades do Alto Tietê, enquanto a maioria das prefeituras informou não realizar ou apoiar encenações da Paixão de Cristo em 2026.



Entre os municípios com atividades confirmadas, Itaquá realizará o espetáculo “Caminhos da Paixão – uma vivência imersiva”. A apresentação acontece na praça Padre João Álvares, Centro, a partir das 19h. O formato será diferente dos anos anteriores, com o público percorrendo um trajeto com 11 cenas que retratam a Paixão de Cristo. A crucificação e a ressurreição estão previstas para as 21h. O evento contará ainda com barracas de alimentação e música ao vivo.



Em Arujá, a Prefeitura também promoverá a encenação da Paixão de Cristo. O espetáculo está marcado para o dia 11 de abril, às 19h, no Estádio Municipal Armando Maiolino. A apresentação será gratuita e conta com cerca de três meses de preparação, embora o número de participantes ainda não tenha sido definido.



Em Ferraz, a Prefeitura irá apoiar a tradicional encenação organizada pela Igreja Nossa Senhora da Paz, em parceria com o grupo de teatro Sonharte. O evento começa às 18h, com a representação da Santa Ceia na Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Vila Andeyara.



Em seguida, haverá uma procissão até a Igreja Nossa Senhora da Paz, na Vila Romanópolis, com intervenções teatrais ao longo do trajeto. A atividade é aberta à participação do público.



Já em Guararema, a encenação será organizada pela Paróquia São Benedito, com apoio da Prefeitura na infraestrutura. A apresentação ocorre no dia 3 de abril, às 19h, na praça Pau D’Alho, no Recanto do Américo, como parte da programação da Semana Santa.



Em Biritiba Mirim, a realização do tradicional teatro também está confirmada, sob responsabilidade da Paróquia São Benedito.



Por outro lado, as Prefeituras de Suzano, Mogi e Poá informaram que não haverá eventos ou apoio para encenações neste ano, porém terão eventos em Igrejas. Em Suzano, a Igreja Matriz fará uma exposição da Paixão de Cristo na Praça João Pessoa, no dia 1 de abril. Ainda sem horário definido.



Na região de Mogi, a Diocese de Mogi terá celebrações abertas ao público. No dia 3, a Catedral Sant’Ana recebe a Celebração da Paixão do Senhor às 15h, e, às 18h30, ocorre a Procissão do Senhor Morto, com saída da Igreja Nossa Senhora do Carmo.

