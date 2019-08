Palestra apresentará linha de crédito especial para o setor turístico

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vai receber na próxima terça-feira (27), às 18 horas, a palestra “Turismo em Suzano: mais crédito para investir, com o Ministério do Turismo e Desenvolve SP”. A iniciativa é do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), com o apoio da Prefeitura de Suzano.

O evento é aberto ao público e vai abordar as linhas de crédito que a Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) disponibiliza para quem deseja investir ou expandir na área de turismo, seja ela gastronomia, hospedagem, entretenimento, entre outras, com juros e condições especiais. Podem participar empresários do trade turístico ou pessoas que tenham interesse em abrir um negócio na área.

“O objetivo é trazer mais crédito às obras de construção, reformas e modernização de estabelecimentos ou para quem quiser começar a empreender no setor. Tudo isso visando impulsionar o crescimento das empresas, promover uma geração de renda e o aumento direto e indireto de empregos na cidade. No encontro, vamos mostrar as possibilidades que Suzano oferece aos empreendedores”, enfatiza a diretora do Departamento de Turismo de Suzano, Ana Rosa Augusto.

A palestra será ministrada pela consultora de Negócios da Desenvolve SP, Nathalia Lemos Michelucci Caamano, e terá duração de 50 minutos. Para participar não há necessidade de inscrição prévia. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, pelo telefone 4742-9579, das 8 às 17 horas.