Palestra com secretária de Justiça de São Paulo reúne mais de 40 advogados na OAB Suzano

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Estudos da Oratória com a colaboração da Comissão de Direito Penal, promoveu na última segunda-feira (06/10) a palestra “Direitos Humanos: O Estado como Garantidor ou Infrator”, conduzida pela renomada advogada, professora e secretária municipal de Justiça de São Paulo, Eunice Prudente. O evento reuniu mais de 40 advogados e advogadas em um momento de reflexão sobre o papel do Estado na garantia dos direitos fundamentais.



Durante sua apresentação, a convidada destacou diferentes perspectivas da atuação do poder público: ora como garantidor, responsável por prevenir danos e assegurar a proteção da cidadania, ora como infrator, quando falha em cumprir seu dever legal.



Foi uma oportunidade de grande valor para a advocacia local ouvir uma profissional de referência nacional, que também integra a Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo (USP). A iniciativa reforça o compromisso da OAB Suzano em trazer figuras de destaque para enriquecer a capacitação da classe.



O presidente da Comissão de Direito Penal, Ricardo Corsini, ressaltou a relevância do debate. “Foi um privilégio para todos nós contarmos com a experiência da Dra. Eunice. Dominar os aspectos que envolvem a relação entre o poder público e a sociedade é essencial para a advocacia criminal, e a palestra trouxe reflexões valiosas nesse sentido”, afirmou.



Já o presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, destacou a importância da presença da secretária. “A OAB Suzano se orgulha em receber uma autoridade de tamanha envergadura acadêmica e prática. O encontro foi enriquecedor e reafirma nosso compromisso em proporcionar conteúdos de excelência para a advocacia e para a sociedade”, disse.