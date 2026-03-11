Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 10/03/2026
Palestra da Loja Maçônica, em Mogi, aborda prevenção à violência contra a mulher

Atividade reuniu convidados para um momento de reflexão e conscientização sobre a prevenção à violência contra a mulher

11 março 2026 - 13h53Por da Reportagem Local
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Loja Maçônica Acampamento dos Aprendizes – Benfeitora da Ordem, no Oriente de Mogi das Cruzes, promoveu em seu Templo, na rua Delphino Alves Gregório, no Mogilar, nesta terça-feira (10) uma palestra com o tema “Por todas nós – Um diálogo entre nós: prevenir, orientar e transformar”. A atividade foi realizada durante Sessão Magna, presidida pelo Venerável Mestre Jason Maurício, reunindo convidados para um momento de reflexão e conscientização sobre a prevenção à violência contra a mulher.

A atividade contou com apresentações de Adriana Monteiro, presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Poá; Cláudia Freitas, psicóloga; e Kelly Aparecida Pedro, 2ª inspetora e coordenadora da Patrulha Maria da Penha do município de Poá. Durante a palestra, as convidadas compartilharam experiências e orientações sobre prevenção à violência doméstica, acolhimento às vítimas e a importância da informação e do apoio da comunidade no enfrentamento desse tipo de crime. O diálogo também destacou o papel das redes de proteção, da denúncia e do fortalecimento das políticas públicas voltadas à segurança e ao bem-estar das mulheres.

O encontro reuniu os Irmãos, Cunhadas e Sobrinhas da Loja Acampamento dos Aprendizes, obreiros de lojas coirmãs, autoridades maçônicas e civis, e convidados. Na ocasião, foi reforçada a importância da conscientização coletiva, do apoio às vítimas e da promoção de ações educativas para transformar realidades e ampliar a proteção às mulheres.

 

