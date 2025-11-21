Palestra no Cras Boa Vista debate importância do letramento racial no Suas

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano realizou nesta quarta-feira (19/11) uma capacitação dedicada ao tema “A importância do letramento racial no atendimento à população da Assistência Social”. O encontro, promovido em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Boa Vista e o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), reuniu mais de 30 profissionais do Sistema Único de Assistência Social (Suas) na Sala da Diversidade, instalada no próprio Cras.

A atividade marcou o início de um ciclo de formação continuada voltado aos Direitos Humanos no âmbito da política pública de assistência, ampliando, nesta ocasião, o repertório técnico e conceitual das equipes sobre as relações étnico-raciais. A palestra foi conduzida por Eduardo Moreira Gonçalves, procurador da Fundação Casa e conselheiro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Suzano, que compartilhou sua experiência em pautas voltadas à justiça social, igualdade e garantia de direitos.

Durante sua exposição, o palestrante destacou que o letramento racial é uma ferramenta central para aprimorar o atendimento, sobretudo em uma rede que acolhe diariamente famílias historicamente impactadas por desigualdades estruturais. A iniciativa buscou sensibilizar e capacitar os profissionais para reconhecer e enfrentar situações de racismo institucional, garantindo um serviço mais consciente, empático e comprometido com a promoção da equidade.

O evento contou com a presença do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo; da diretora da Proteção Especial da pasta, Regiane Marques; da presidente do Compir, Vanessa Fernandes; e do presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Suzano, Almir Rodrigo Bispo Rodrigues da Costa. Também estiveram presentes os coordenadores dos Cras Adriana Lopes, Witalo Rubens e Débora Garcia; o coordenador do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Marcus Viana; além de representantes do Compir, Cras, Creas, Centro de Referência e Apoio a Vítimas (Cravi), Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis), Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), OAB Suzano e Comunidade Kolping do Jardim São José.

Para o secretário Geraldo Garippo, a formação representa um passo decisivo para o fortalecimento da rede socioassistencial. “Essa formação vai ampliar o olhar dos profissionais da rede socioassistencial sobre as questões raciais e suas implicações no cotidiano do atendimento. A promoção da igualdade racial é um compromisso permanente da gestão municipal, e o letramento racial é uma das ferramentas mais potentes para que possamos construir uma assistência social mais justa e acolhedora”, destacou.

Ele também ressaltou o peso da articulação interinstitucional para a qualificação da política pública. “O trabalho em conjunto entre a secretaria, o Cras Boa Vista e o Compir demonstra o comprometimento do município em investir na formação dos servidores e no aprimoramento dos serviços ofertados à população. A construção de uma sociedade mais igualitária começa pelo conhecimento e pela sensibilização de quem atua na ponta do atendimento público”, completou.