Palestra vai orientar público da melhor idade sobre dúvidas jurídicas

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti está com inscrições abertas para a palestra “Descomplicando a sua vida civil”, que ocorrerá em 14 de novembro (quinta-feira), às 14 horas. Há 45 vagas disponíveis, todas direcionadas as pessoas com mais de 55 anos.

A apresentação será feita pela advogada Priscila Milioni, convidada pela direção do CCMI. Entre os assuntos que serão abordados no dia pela palestrante estão procurações, testamento, inventário, doação de bens, pensão alimentícia e casamento e união estável na terceira idade.

“São muitas dúvidas importantes entre as pessoas da melhor idade, que sempre nos procuram para questionar a respeito. E nada melhor do que oferecer uma oportunidade para passar as informações corretas, a fim de preparar esse público para as mais diferentes e delicadas situações. É a primeira vez que fazemos uma atividade neste sentido e a nossa intenção é promover outras edições semelhantes no futuro”, disse a primeira-dama Larissa Ashiuchi, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe).

Para se inscrever, basta comparecer pessoalmente ao local, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com documento pessoal e comprovante de endereço. O CCMI fica na rua Benjamin Constant, 1.375, na área central de Suzano. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4747-8064.