Cidades

Palestras no Centro Cultural Moriconi discutem igualdade racial e protagonismo negro

Eventos serão gratuitos ocorrerão sempre às 19 horas no Anfiteatro Orlando Digenova; primeira exibição será neste sábado e vai abordar a saúde da população negra

05 novembro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
Palestras no Centro Cultural Moriconi discutem igualdade racial e protagonismo negroPalestras no Centro Cultural Moriconi discutem igualdade racial e protagonismo negro - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Anfiteatro Orlando Digenova, localizado no interior do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), receberá a partir deste sábado (08/11) uma série de palestras em homenagem à celebração e valorização da cultura negra. A iniciativa é promovida pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), em parceria com a Secretaria de Cultura de Suzano. Para participar, basta chegar pouco antes do horário previsto, o espaço abriga cerca de cem pessoas.

A primeira palestra da programação está marcada para as 19 horas com o tema “Saúde da População Negra – Anemia Falciforme: Equidade e Desafios Contemporâneos”, que propõe uma reflexão sobre as desigualdades no acesso e na qualidade do cuidado à saúde da população negra.

A segunda será realizada na quinta-feira (13/11), com o tema “Mulheres Negras na Liderança: Interseccionalidade e Protagonismo”. A discussão propõe uma análise sobre a presença e a ascensão de mulheres negras em espaços de poder e decisão, destacando os desafios sociais como ferramenta essencial para compreender as barreiras específicas enfrentadas por elas em razão de gênero e raça.

Em 21 de novembro (sexta-feira), o tema em destaque será “Racismo Estrutural, Colorismo e Reparação”. A conversa vai tratar sobre como o racismo está presente nas estruturas da sociedade e nas relações do dia a dia, além de discutir o “colorismo”, que diferencia pessoas negras pelo tom de pele e ainda influencia oportunidades e representações. Também será abordada a “reparação”, que visa promover justiça e igualdade racial.

Segundo o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, as palestras são uma chance importante de refletir sobre a história, a cultura e as conquistas da população negra. “Ao longo do mês, os participantes poderão se envolver em diálogos enriquecedores que valorizam a diversidade, reforçam a consciência negra e fortalecem o respeito entre todos. Convido a comunidade a aproveitar cada momento dessa programação”, afirmou.

Os interessados podem consultar as palestras pelo link bit.ly/consciencianegrasuzano. Também é possível conferir toda a programação do mês de conscientização.

