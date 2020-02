Palmeiras recebe mutirão da Campanha de Castração

O Setor de Controle de Zoonoses e a Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizaram ontem mais um mutirão da Campanha de Castração de Cães e Gatos. Cerca de 180 animais passariam por procedimento cirúrgico durante todo o dia no Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva, no bairro Recanto Feliz. No local, os cães e gatos foram recepcionados, cadastrados e encaminhados para pesagem, anestesia e cirurgia.

Após acompanhamento do pós-operatório, os responsáveis, que são munícipes e protetores do distrito, receberam de volta os animais e foram orientados sobre os cuidados necessários. Ainda não há definição sobre data e local da próxima atividade.

Desde o início da campanha da Prefeitura de Suzano, em 2018, mais de 3 mil animais foram castrados.