Palmeiras recebe obras de infraestrutura urbana

Suzano vem coordenando trabalhos de infraestrutura urbana na Vila Rica e na Vila São Pedro, bairros do distrito de Palmeiras. Trata-se principalmente de obras de drenagem e adequação de ruas e vielas. A previsão é de que sejam concluídas ainda no primeiro semestre.

As ações envolvem o assentamento de bloquetes em três vias dos bairros, adequação dos sistemas de drenagem contra chuvas, instalação de pontos de iluminação, construção de muros de contenção e melhorias em vielas e escadarias utilizadas pelos moradores.

Já na Vila São Pedro também é realizada a obra de implantação da rede coletora de esgoto, que faz parte do programa de investimentos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para o distrito de Palmeiras.

Cada local conta com a atuação de uma equipe, onde duas empresas são supervisionadas por técnicos da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. Segundo a pasta municipal, as equipes são escaladas conforme as necessidades nos estágios do cronograma, com conclusão prevista para junho deste ano, levando em conta a incidência de chuvas dos primeiros meses de 2018.

O financiamento dos serviços no distrito de Palmeiras vem da contrapartida da Sabesp pelas obras realizadas na região sul da cidade. Na Vila Rica, o investimento é da ordem de R$ 254 mil, enquanto que na Vila São Pedro é de R$ 388 mil, totalizando R$ 642 mil.

"São obras que vão garantir melhorias na qualidade de vida dos moradores, na mobilidade e na segurança daqueles bairros, bem como vão diminuir os impactos causados pelas chuvas. A comunidade local esperava por esses serviços há seis anos e agora estamos retomando", destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que foi até os dois locais no último sábado para verificar o andamento dos trabalhos. Ele esteve acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, e dos vereadores Isaac Lino Monteiro, Gerice Rego Lione e Antônio Rafael Morgado.