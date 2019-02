Palmeiras solicita ao Estado melhorias na Rodovia SP-43

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Palmeiras solicitou ao secretário de Estado de Logística e Transportes, João Octavio Machado Neto, a melhoria da rodovia SP-43 que atende as cidades de Suzano, Mogi das Cruzes e Ribeirão Pires. O Conseg apresentou ofício onde argumenta a necessidade de melhorias na via, tendo em vista sua importância para os bairros em que estão localizadas.

Segundo afirma o documento, o trecho da rodovia localizado no bairro Quinta Divisão em Suzano, é um dos mais prejudicados pela falta de manutenção. De acordo com o presidente do Conseg de Palmeiras, Gustavo Ferreira, alguns trecho da rodovia em, Suzano (conhecida no município como Estrada da Quinta Divisão e Estrada do Koyama) carecem de asfalto, acostamento, calçada, iluminação pública e sinalização simples de trânsito.

"Os moradores da região entraram em contato com o Conselho para denunciar a situação do local. Estamos pedindo ao Estado que realize as melhorias solicitadas, tais como colocar dutos para escoamento de águas, limpeza, capinação da via etc. Depois disso pedimos para que a conservação da estrada seja mantida para garantir o bem estar e segurança dos moradores", explica.

A SP-43 é uma rodovia estadual que faz a ligação de três municípios através dos bairros Ouro Fino, em Ribeirão Pires, Quinta Divisão, em Suzano e os distritos de Quatinga e Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes. Ainda é citado no documento que as regiões por onde a rodovia passa são habitadas por produtores agrícolas. Dessa forma, a rodovia se torna a única saída para escoar a produção diária, que por conta da precariedade da malha central, é prejudicada, causando perda aos agricultores.

Além disso, o ofício cita que a falta de manutenção e conservação da estrada do trecho de Suzano tem impedido o acesso de transportes às escolas, ao comércio e aos serviços públicos, resultando um "estado de calamidade pública". Ferreira explica que se caso a Secretaria não intervir na rodovia para garantir a manutenção da mesma, o Conselho irá acionar o Ministério Público (MP).

"Queremos que a Estrada seja acessível a todos, inclusive a população dos municípios vizinhos. Sempre existiu a conservação dessa rodovia e de um tempo para cá não tem mais manutenção, é pouco caso da DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Se a Secretaria não intervir em uma solução, vamos acionar a Promotoria do Patrimônio Público e Cidadania", diz.