Pandemia 'força' férias e licença para 3,1 mil servidores da Educação

A pandemia provocada pelo novo coronavírus mudou o dia-a-dia de servidores públicos de Suzano, especialmente àqueles que integram a pasta de Educação, que desde antes do início da quarentena imposta pelo Estado tiveram férias antecipadas ou a licença remunerada permitida. Segundo a Prefeitura, exceto servidores dos setores administrativos da pasta e agentes de segurança escolar, apontados como prioritários pelo decreto municipal 9.234/2020, a grande maioria dos 3,1 mil servidores da Educação gozaram dos benefícios dados neste período.

O objetivo em conceder esses benefícios vai ao encontro das medidas adotadas pela Prefeitura a todos os servidores públicos, em função da Covid-19. Os que não puderam gozar da antecipação das férias ou licença remunerada foram servidores lotados nas pastas de Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social, Segurança Cidadã, Manutenção e Serviços Urbanos e de Transporte e Mobilidade Urbana.

A Prefeitura disse que, a partir desta quinta-feira, 4, as atividades serão retomadas na pasta de Educação. Há, porém, as novas medidas de trabalho, como revezamento presencial nas unidades escolares e regime de teletrabalho. A ideia é que a partir de sexta-feira, 5, os servidores passarão a atender pais de alunos na distribuição de materiais didáticos impressos e para outros assuntos.

Por enquanto, o retorno das aulas segue sem data definida. Em nota, a municipalidade disse que "aguarda o posicionamento do governo federal e do governo do Estado". Disse, ainda, que ao retornar as atividades presenciais na rede municipal, as orientações de segurança sanitária serão adotadas para garantir a saúde e o bem-estar de funcionários, professores, pais e alunos.

Funcionalismo público

Se for levar em conta todo o quadro do funcionalismo público suzanense, 2.868 servidores, que estão dentro do grupo de risco ou que tenham apresentado suspeita de Covid-19, tiveram a licença prêmio ou férias concedidas no período de 19 de março a 2 de junho. "(a) medida visando aumentar o distanciamento social e evitar a transmissão do novo coronavírus dentro do ambiente de trabalho - tal medida foi somada aos esforços nos protocolos de higiene nas repartições públicas e disponibilização de álcool em gel", explicou nota enviada pela Secretaria de Comunicação de Suzano.