Pandemia reduz poluição e qualidade da água do Rio Tietê melhora na região

Estudo da Fundação SOS Mata Atlântica, lançado ontem, Dia do Tietê, constatou que as mudanças de comportamento da sociedade por conta da pandemia de Covid-19 contribuíram para a redução de poluição, principalmente com a diminuição do lixo nas ruas e a fuligem de veículos.

Na média do Alto Tietê, o rio se encontra com qualidade regular na maioria dos municípios da região.

Em todo o Estado, os dados apontam que, dos 83 pontos de coleta – distribuídos em 47 rios de 38 municípios -, 6 (7,2%) mantiveram qualidade de água boa de forma perene, 55 (66,3%) regular, 21 (25,3%) ruim e uma (1,2%) péssimo. Nenhum ponto registrou qualidade de água ótima. Os dados são do relatório Observando o Tietê 2020 – O retrato da qualidade da água e a evolução dos indicadores de impacto do Projeto Tietê.

Os dados do Índice de Qualidade da Água (IQA) apresentados no relatório foram elaborados com base na legislação vigente e em seus respectivos protocolos de coleta e medição. A metodologia do projeto utiliza 16 parâmetros do IQA: temperatura da água, temperatura do ambiente, turbidez, espumas, lixo flutuante, odor, material sedimentável, peixes, larvas e vermes vermelhos, larvas e vermes brancos, coliformes totais, oxigênio dissolvido (OD).

“O Rio Tietê é muito impactado por variações climáticas que, neste período de monitoramento, foram bastante intensas. Porém, de certa forma temos algo a celebrar com estes dados, embora sejam muito atípicos e inéditos. Desde 2010, nunca tivemos qualidade de água boa nos reservatórios do Tietê no período de estiagem. Os indicadores das séries históricas ficavam na condição regular ou ruim, por conta da grande concentração de nutrientes e da proliferação de algas e plantas aquáticas. Se não fosse a abertura de barragens, em fevereiro e agosto deste ano, não teríamos qualidade ruim entre Porto Feliz e Laranjal. Ou seja, a mancha seria bem menor“, afirma Malu Ribeiro, gerente da Fundação SOS Mata Atlântica.

Cidades da região

Em Suzano, a qualidade do Rio Tietê era regular, em 2019 e se manteve em 2020.

Em Mogi passou de ruim para regular; Itaquá de regular para ruim; Ferraz se manteve regular nos dois anos comparativos; Salesópolis passou de regular para boa; Biritiba Mirim se manteve regular.

Dados foram medidos por grupos de voluntários do ‘Observando os Rios’, projeto da Fundação SOS