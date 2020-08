Pandemia vai ‘travar’ obras na Estrada do Furuyama

A Prefeitura de Suzano realizou um convênio para a reforma da Estrada do Furuyama, que fica na região Norte da cidade. Apesar disso, o Estado remanejou a verba, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Com isso, a obra deve esperar um pouco. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), todos os investimentos em vicinais estão sendo reavaliados. A obra não está descartada, trata-se apenas de um "levantamento de documentos", além da liberação da verba que, agora, teve que ser reestudada por conta da pandemia.

Além disso, o DER informou que o contrato ainda não foi assinado e que, após essa etapa, será dado início ao programa de licitação das obras.

"Em razão da pandemia, que necessitou da aplicação de recursos emergenciais de combate à doença (coronavírus) para salvar vidas, todos os investimentos anteriormente previstos tiveram de ser reestudados", informou o DER em nota.

O valor do convênio é de pouco mais de R$ 5 milhões, que serão investidos pelo Estado nas intervenções da Estrada do Furuyama. Já o período de vigência do contrato é de 36 meses.

Por sua vez, a Prefeitura de Suzano, ficará responsável por possíveis desapropriações a serem feitas.

Em nota, a administração municipal informou que ainda não é possível afirmar quando serão iniciadas as obras, já que há "processos complexos" a serem resolvidos.

A Prefeitura informou que o convênio engloba também a cidade de Mogi das Cruzes, já que a Estrada do Furuyama tem trecho no município vizinho. A administração também afirmou que o DER "já tem o recurso para a obra".