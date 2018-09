Panfletagem ‘emporcalha’ ruas do Centro e cresce no período eleitoral

A panfletagem “emporcalha” as ruas centrais de Suzano e aumenta a sujeira, principalmente, no período de eleições.

Segundo a Prefeitura, a prática de panfletagem comercial é permitida somente nos faróis das principais vias da cidade, como a Rua General Francisco Glicério e Benjamin Constant. Portanto cabe ao Departamento de Fiscalização de Posturas a inspeção da prática. Apesar da regra, alguns panfleteiros são encontrados em diversos pontos do Centro.

"O departamento já realizou uma orientação junto ao comércio para evitar panfletagem comercial nas ruas Francisco Glicério e Benjamin Constant, para não haver prejuízo no fluxo de pedestres nestas vias que concentram, inclusive, agências bancárias (em razão da segurança)", explica.

No caso de desobediência, as empresas e comércios são advertidos, se o problema persistir pode haver multa de R$ 166 na primeira autuação podendo dobrar em caso de reincidência. Sobre a panfletagem eleitoral, o Departamento informa que a fiscalização cabe ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e não ao município. "Os candidatos que não respeitarem as normas podem sofrer as sanções previstas na legislação eleitoral vigente", destaca.

Sobre a Lei Cidade Limpa, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego informa que já realizou diálogos com diversos segmentos da sociedade e preparou a minuta de lei. "O texto foi encaminhado para análise e a pasta acredita que ele possa ser apresentado até o fim do ano. Importante, as normas que serão apresentadas na Lei Cidade Limpa valerão para as novas empresas que serão instaladas na cidade. As empresas que já existem no município terão prazo para se adequar", adianta.

População

A opinião dos comerciantes e pedestres diverge, pois para uns a panfletagem serve para atrair clientes e para outros a prática só aumenta a sujeira nas ruas e o uso desnecessário do papel. Para a vendedora de uma loja infantil, Shirlei da Silva, de 43 anos, a prática da panfletagem agride não só as ruas, mas também a loja onde trabalha. "Além de causar sujeira na rua, causa aqui dentro, pois algumas pessoas pegam o panfleto e deixam nas prateleiras das roupas. Nessa época de eleição, a situação só piora", conta.

Para a supervisora de uma Ótica no Centro, a panfletagem é vantajosa. "Para o comércio é muito bom porque fazemos propaganda da nossa marca. Sempre fazíamos na frente do estabelecimento e ajudava muito nas vendas, agora que não pode mais, paramos. O problema é a sujeira que as pessoas deixam nas ruas, já que muitos descartam no chão e não na lixeira", conta Ruthe Cassiane, de 24 anos.

"Para quem trabalha no Centro a sujeira que a panfletagem deixa é terrível. Com as eleições só piora a situação. Acho desnecessária a prática assim como também repudio a prática de jogar o papel no chão. Lixeira tem, mas não tem consciência das pessoas que insistem em jogar no chão. Nos fins de semana é horrível a sujeira, quando chove também", reclama a supervisora de vendas Paula Roselaine, de 50 anos.

O aposentado Dorival Steiner, de 70 anos se posicionou contra a prática. Ele acredita que no caso de panfletagem eleitoral, os candidatos ou partidos deveriam fazer a limpeza da via. "Além do uso desnecessário do papel, a panfletagem só piora o grau de sujeira nas ruas. Ainda acrescento que deveria existir uma lei que exija que o candidato ou partido realize a limpeza da panfletagem. Sou contra político usar papel pra se eleger, tão antiga prática", explica.