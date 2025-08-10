Para atender demanda, rede de saúde no Alto Tietê tem mais de 500 médicos

As cidades do Alto Tietê contam com mais de 517 médicos atuando em suas redes municipais de saúde. Com plantões de até 40 horas semanais, esses profissionais atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em diversas especialidades. As Secretarias de Saúde dos municípios seguem com contratações e ajustes semanais nas equipes para atender à demanda da população.

Em Suzano, há 303 médicos na rede pública, entre clínicos gerais, pediatras, ginecologistas, psiquiatras, generalistas, obstetras, ortopedistas/traumatologistas, cirurgiões, emergencistas, intensivistas, entre outras especialidades. Eles estão distribuídos nas 11 UBSs do município e também pelas unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Há profissionais que atuam como diaristas e outros em regime de plantão, com escalas alternadas de 12 ou 24 horas.

Segundo a Secretaria de Saúde de Suzano, está em andamento o chamamento de novos profissionais aprovados em concurso público, com prioridade para pediatras. A última atualização no quadro médico da cidade ocorreu em abril deste ano, com a contratação de quatro novos médicos generalistas.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes não informou o número exato de médicos em atuação, mas detalhou que o total de horas médicas semanais nas UBSs da cidade é de 3.353. Desse total, 806 horas são destinadas à pediatria, 1.502 à clínica médica, 821 à ginecologia e obstetrícia, e 224 à psiquiatria, todas distribuídas entre as 25 UBSs.

Já nas 17 Unidades de Estratégia de Saúde da Família (UESFs), os médicos generalistas realizam atendimentos em clínica médica, pediatria e ginecologia e obstetrícia, conforme o perfil de cada equipe, somando 1.244 horas semanais. As escalas são organizadas com base na carga horária de cada médico, que pode ser de 12, 20, 36 ou 40 horas semanais, conforme o vínculo.

A Secretaria de Saúde de Mogi informou ainda que o número de profissionais é ajustado continuamente, com atualizações semanais conforme a demanda assistencial e as filas de espera. O acompanhamento dos indicadores é feito de forma permanente, com o objetivo de que nenhuma unidade ultrapasse 30 dias de espera para agendamento de consultas.

Sempre que há aumento na procura ou risco de atraso no atendimento, a pasta amplia as horas médicas nas regiões mais afetadas e realoca profissionais para reforço temporário, buscando garantir maior agilidade no atendimento à população.

Em Itaquaquecetuba, são 106 médicos em atividade na rede direta, que incluem Samu, Centro de Especialidades, UBSs e USFs, e também em unidades terceirizadas. A mudança mais recente no número de profissionais ocorreu em janeiro deste ano, com o chamamento de concursados. Os plantões são organizados conforme a necessidade de cada serviço, com escalas nos dias úteis e fins de semana, em turnos diurnos e noturnos.

Itaquaquecetuba possui 106 médicos em atividade na rede direta, que inclui Samu, Centro de Especialidades, UBSs e USFs; e também em unidades terceirizadas. A mudança mais recente no número de profissionais ocorreu em janeiro deste ano, com o chamamento de concursados. Os plantões são organizados conforme a necessidade de cada serviço, com escalas nos dias úteis e fins de semana, em turnos diurnos e noturnos.

A Atenção Básica de Ferraz de Vasconcelos conta atualmente com 80 médicos, distribuídos entre as especialidades de medicina da família, clínica geral, ginecologia e pediatria. A última alteração no quadro ocorreu em julho de 2025. Os profissionais estão distribuídos entre as 14 UBSs da rede municipal, conforme o número de equipes existentes. A maioria das unidades funciona das 7h às 17h, mas cinco delas têm horário estendido até as 21h, e outras três abrem aos sábados, das 8h às 17h.

Em Arujá, 28 médicos atuam na rede municipal. Desses, nove participam do programa Mais Médicos e cumprem 40 horas semanais; 11 são terceirizados, também com jornada de 40 horas; e oito são concursados, com carga horária de 20 horas semanais. Todos os profissionais são clínicos gerais e atuam nas oito UBSs do município, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Na última semana de julho, a cidade contratou cinco médicos terceirizados, e, por enquanto, não há previsão de novas contratações.