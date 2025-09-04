Para manter liderança, Suzano recebe Praia Grande na Arena

Buscando manter a liderança do Campeonato Paulista, o Suzano Vôlei recebe o Esporte Clube Praia Grande na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) na noite desta sexta-feira (05/09), às 20 horas. O duelo, válido pela 3ª rodada da 1ª fase do Estadual, pode ser decisivo para o time da Grande São Paulo encaminhar sua classificação ao mata-mata do torneio. As entradas para o embate seguem disponíveis no site oficial do Clube.



Vindo de dois triunfos nas rodadas iniciais, contra Mogi Vôlei e Climed Atibaia, o Suzano está na liderança do Paulista com seis pontos e, em caso de vitória, além de garantir a manutenção da ponta da tabela, também se aproximará de uma das quatro vagas para a semifinal, fase que o Clube atinge consecutivamente desde 2022. Para isso, o time treinado pelo técnico Cezar Douglas precisará superar outro dos invictos do torneio.



Já o time dirigido pelo ex-central Rodrigão, campeão olímpico e conhecido pela Capital do Vôlei com duas passagens pelos times de Suzano nas décadas de 1990 e 2000, disputou apenas uma partida no Estadual e, em casa, surpreendeu o Sesi Bauru na abertura do campeonato com uma vitória por 3 sets a 2 (23x25 | 25x21 | 25x23 | 20x25 | 15x13), entrando na disputa por uma das vagas ao mata-mata. Por isso, o jogo desta sexta ganha caráter direto visando o passaporte para as fases mais agudas do torneio.



O treinador suzanense pontuou que o trabalho de preparação para o jogo contra o Praia Grande tem sido intenso e que, mais uma vez, espera contar com o apoio das arquibancadas neste duelo. “É uma partida importante e estamos orientando e direcionando o grupo a estar com atenção total a cada detalhe para fazer valer nosso fator casa e o favoritismo, coisas que só entram em quadra quando temos uma semana de preparação positiva como essa. Vamos em busca da nossa terceira vitória e contamos com os suzanenses nesse desafio”, destacou Cezar.



O confronto entre Suzano Vôlei e Praia Grande pela 3ª rodada do Campeonato Paulista acontecerá nesta sexta-feira (05/09), às 20 horas, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e a partida terá transmissão do canal Torcida Brasileira TV no YouTube (youtube.com/@torcidabrasileiratv).

INGRESSOS SOCIAIS

A troca social de ingressos é gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo na entrada do ginásio para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 anos podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.