Para seguir na cola dos líderes da Superliga, Suzano Vôlei visita Praia Clube neste sábado

Visando as primeiras posições da Superliga, o Suzano Vôlei está em Uberlândia (MG) para o confronto contra o Praia Clube neste sábado (21/02). O encontro entre dois dos semifinalistas da última liga nacional será o terceiro na temporada.



Vindos de derrotas para Itambé Minas e Sada Cruzeiro, respectivamente, praianos e suzanenses buscam retomar a sequência de bons resultados em um confronto direto entre o 3º e o 5º colocado na liga nacional. Os rivais do fim de semana, inclusive, se encaram pela terceira vez na temporada, tendo se encontrado anteriormente no 1º turno do nacional e nas quartas de finais da Copa Brasil em partidas duras que terminaram com vitórias da equipe de Uberlândia.



O técnico de Suzano, Cezar Douglas, explicou que sua equipe vem crescendo de produção a cada jogo e, mais uma vez, a expectativa é fazer uma boa partida e voltar de Minas Gerais com o triunfo. “Fizemos um jogo interessante contra o Cruzeiro na última rodada e conhecemos o time do Praia, não só pela frequência de encontros mas também porque estamos analisando o time deles há semanas. Mesmo fora de casa, estamos preparados para buscar o resultado positivo”, comentou.



A partida entre Praia Clube e Suzano Vôlei pela 7ª rodada do 2º turno da Superliga 2025/26 acontecerá neste sábado (21/02), às 19h30, no Ginásio do UTC, em Uberlândia (MG). O confronto terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV (tv.volleyballworld.com).