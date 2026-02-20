Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 20/02/2026
Cidades

Para seguir na cola dos líderes da Superliga, Suzano Vôlei visita Praia Clube neste sábado

Confronto por mais uma rodada do campeonato nacional será o terceiro entre os times na atual temporada; partida terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV

20 fevereiro 2026 - 15h03Por De Suzano

Visando as primeiras posições da Superliga, o Suzano Vôlei está em Uberlândia (MG) para o confronto contra o Praia Clube neste sábado (21/02), às 19h30, no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube (UTC). O encontro entre dois dos semifinalistas da última liga nacional será o terceiro na temporada e terá transmissão ao vivo no sportv2 e na VBTV.

Vindos de derrotas para Itambé Minas e Sada Cruzeiro, respectivamente, praianos e suzanenses buscam retomar a sequência de bons resultados em um confronto direto entre o 3º e o 5º colocado na liga nacional. Os rivais do fim de semana, inclusive, se encaram pela terceira vez na temporada, tendo se encontrado anteriormente no 1º turno do nacional e nas quartas de finais da Copa Brasil em partidas duras que terminaram com vitórias da equipe de Uberlândia.

O técnico de Suzano, Cezar Douglas, explicou que sua equipe vem crescendo de produção a cada jogo e, mais uma vez, a expectativa é fazer uma boa partida e voltar de Minas Gerais com o triunfo. “Fizemos um jogo interessante contra o Cruzeiro na última rodada e conhecemos o time do Praia, não só pela frequência de encontros mas também porque estamos analisando o time deles há semanas. Mesmo fora de casa, estamos preparados para buscar o resultado positivo”, comentou.

A partida entre Praia Clube e Suzano Vôlei pela 7ª rodada do 2º turno da Superliga 2025/26 acontecerá neste sábado (21/02), às 19h30, no Ginásio do UTC, em Uberlândia (MG). O confronto terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV (tv.volleyballworld.com).

