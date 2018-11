Para sindicato, fim da baldeação só acontece após investimentos

O Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários da Zona Central do Brasil não se anima com as propostas de fim de baldeação na estação Guaianases, na Linha 11- Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). De acordo com a entidade, o projeto só tende a caminhar mediante mais investimentos na linha, o que ainda não teria sido suficiente para suportar os trens do Expresso-Leste em todas as viagens às cidades do Alto Tietê.

"Não tem como acabar com a baldeação. Seria bom se acontecesse, mas do jeito que a linha está, é complicado", diz o secretário de imprensa do sindicato, Lourival Pereira Santos Júnior. Entre os apontamentos do representante da entidade sindical, estão a demanda ainda existente por novos trens, uma vez que as viagens entre Guaianases e o município de Mogi das Cruzes ainda dependem de trens antigos. "A gente pensa que seria muito bom fazer uma linha direta entre Estudante a Luz, mas se parássemos hoje com a baldeação, teríamos problemas porque o sistema não suporta".

Junior garante que a instituição também tem se empenhado em defender o fim da baldeação, por meio da cobrança de maiores investimentos do Estado. "Seria mesmo melhor eliminar a baldeação, isso é cansativo, atrasa todo mundo. Mas precisamos de investimento em trens, na linha, na via aérea e nas estações, de forma geral".

Conforme publicado em setembro, eliminar a transferência em Guaianases também é uma vontade da própria CPTM, que pretende aumentar o número de viagens do trem expresso até a Luz. Hoje, a linha 11- Coral realiza 30 viagens diretas. A medida estudada pela Companhia prevê a estação Suzano como ponto de baldeação para os passageiros que seguem a Mogi. Para isso, é preciso que as obras da parada suzanense estejam completamente finalizadas. Recentemente, as estações mogianas (Jundiapeba, Braz Cubas, Mogi e Estudantes) também passaram por melhorias.

Para Junior, os investimentos apresentados ainda são superficiais e insuficientes para viabilizar o fim das baldeações. "O problema não é realmente solucionado, todos os dias vemos falha da linha, falta de energia, são inúmeras coisas que falta atenção", disse ao criticar a gestão estadual, que novamente segue nas mãos dos tucanos mediante a eleição de João Doria (PSDB) como governador.

"Para nós, a eleição foi uma catástrofe. As pessoas pedem por mudança no país, mas se mantêm com o mesmo governo estadual há mais de 20 anos", finalizou.