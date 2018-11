Parada de ônibus é bloqueada por placa de metal no Jardim Ipelândia

O acesso para um ponto de ônibus, na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), na entrada do Jardim Ipelândia, em Suzano, está bloqueado por um “guardrail”- proteção metálica. O assunto causou discussão nas redes sociais.

Em resposta às críticas, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) explicou à página do Facebook “Radar Notícias” que, na realidade, o ponto ainda está em fase de construção. Segundo o republicano, assim que a obra for finalizada, o pedido para retirada será feito ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pela rodovia. Ao fim, Ashiuchi agradeceu aos críticos.

Outro esclarecimento sobre o tema foi dado pelo secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo. No começo do texto, o responsável pela pasta frisou a importância em “dar a notícia por completo”. De acordo com ele, o abrigo implantado no local deve ser concluído até o final de semana. A nova cobertura será com energia solar.

“Qualquer alteração só ocorrerá com as devidas autorizações do DER. O ponto trará mais segurança para àqueles que utilizam o local”.

Galo disse ainda que, nos últimos 90 dias, a Prefeitura instalou 19 abrigos na cidade, sendo que, 6 são com energia solar. Além disso, o gestor da pasta deixou o comunicado de que qualquer dúvida pode ser obtida pelo número 4746-1166.

“A cidade se tornou pioneira (na instalação de pontos com energia solar). Isso deveria ser motivo de alegria, em vez de críticas”, criticou Galo.