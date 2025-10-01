Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Parada pedagógica reúne professores e gestores em um momento formativo em Ferraz

Formações ocorrerão nos períodos da manhã e tarde e tanto os professores, quanto gestores, diretores e estagiários participaram reunião

01 outubro 2025 - 14h13Por De Ferraz
- (Foto: Jonathan Andrade/ SecomFv)

Ao longo do ano a Secretaria de Educação realiza momentos de formação entre os professores para aprimorar a qualidade do ensino nas escolas municipais. A Parada Pedagógica, que aconteceu nesta quarta-feira (01), é o último momento formativo do ano de 2025.

As reuniões estão acontecendo em diferentes locais do município, na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Primorosa Jorge do Nascimento, com os professores do fundamental I, no Rotary Club com a educação infantil, na Escola Técnica Estadual (Etec) com o fundamental II, no Anfiteatro da Prefeitura de Ferraz, com a educação especial, na Emeb Prefeito Pedro Paulo Paulino, com as merendeiras e nutricionistas da rede e Emeb Rui Barbosa encerrando os projetos de povos originários e africanidade.

O momento de formação do ensino fundamental I, ocorreu com foco na evolução de aprendizagem e tratou sobre as próximas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), que avalia a qualidade do ensino no município, junto com os profissionais do programa “Alfabetiza Juntos” e “Educar Pra Valer”.

Além disso também ocorreu uma jornada da educação financeira em parceria com o Sicred, que propõe auxiliar as escolas com a gestão de negócios e levar o universo da educação financeira para os alunos.

“A maioria das pessoas no Brasil tem dificuldade com as finanças e atingindo as crianças nós também atingimos as famílias”, pontuou a consultora do Sicred, Mirian.

As formações ocorrerão nos períodos da manhã e tarde e tanto os professores, quanto gestores, diretores e estagiários participaram reunião.

