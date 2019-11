Parceria com a Guarda Mirim reforça atendimento na Saúde

A Secretaria de Saúde de Suzano completou nesta semana um mês de parceria com a Guarda Mirim, que resultou na atuação de jovens aprendizes em unidades da rede municipal. O convênio envolve inicialmente cinco locais, mas a partir desta segunda-feira (11/11) serão inseridos mais oito no cronograma de trabalho. A intenção é que a quantidade de postos beneficiados seja ampliada gradualmente, de acordo com a demanda.

Os adolescentes devidamente uniformizados ficam na linha de frente da recepção, auxiliando em serviços administrativos, como triagem e preenchimento de fichas, além de promoverem acolhimento na chegada dos pacientes. Ao todo, são seis horas de trabalho (das 7 às 13 horas), de segunda a sexta-feira.

Atualmente, os locais que contam com a presença dos jovens são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Prefeito Alberto Nunes Martins – CSII e José Mariano de Souza Coutinho – Jardim Colorado; Unidade de Saúde da Família (USF) Maria Inês Pinto dos Santos – Jardim Revista; Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Jardim Alterópolis; e Ambulatório de Especialidades Doutor Joracy Cruz. A partir da próxima semana, haverá jovens aprendizes também nas UBSs Tabamarajoara, Palmeiras, Jardim Natal, Jardim Monte Cristo, Professor João Olímpio Neto – Casa Branca, Miguel Badra, Dr. Isaack Oguime – Parque Maria Helena e Maria de Lourdes Cardozo Mathias – Jardim Vitória.

De acordo com o presidente da Guarda Mirim de Suzano, Natal José Francisco, este é o primeiro convênio do tipo celebrado pela entidade com o Poder Público e tem gerado um efeito muito positivo. Os jovens que fazem parte da instituição são do município, com idade média de 16 anos. Cada um tem atuado no seu próprio bairro para uma maior identificação e facilidade na locomoção.

“A parceria com empresas ocorre há mais de 40 anos e podemos dizer que este já é um projeto de sucesso. A experiência com a administração municipal tem surpreendido. Os participantes se sentem muito úteis e felizes neste atendimento ao público, assim como a aceitação dos funcionários e dos pacientes têm sido muito boa. Isso é muito importante. Fico feliz com o prestígio dado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pelo secretário (de Saúde) Luis Claudio Guillaumon a esses jovens suzanenses”, disse.

O convênio com a Guarda Mirim prevê 15 meses de duração. Ele pode ser renovado e ampliado a outros setores municipais. Inicialmente, há 30 vagas no total, que serão supridas gradativamente. Para participar, o jovem passa por capacitações correspondentes ao contrato e é necessário que esteja cumprindo o ensino regular.