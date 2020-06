Parceria da Educação com FGV e Itaú Social garante 85 cursos para servidores municipais

A Secretaria Municipal de Educação firmou parceria com a Fundação Itaú Social e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para oferecer 85 opções de cursos online gratuitos para educadores e servidores de outras pastas. A iniciativa integra as ações de formação continuada da Prefeitura de Suzano.

O lançamento oficial ocorreu na manhã desta quarta-feira (3), em videoconferência, com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi; do secretário de Educação, Leandro Bassini; da superintendente da Fundação Itaú Social, Ângela Dannemann; do diretor do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da FGV e ex-ministro da Educação, Henrique Paim; e do diretor executivo do FGV In Company e professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, João Lins. Os funcionários já podem ter acesso.

Na oportunidade, Lins explicou que neste início da primeira parceria com a administração municipal, a FGV disponibilizou 85 cursos de natureza multidisciplinar voltados tanto para servidores e gestores da Educação quanto para todo o funcionalismo público municipal. As capacitações são de curta duração, de seis a 30 horas, com metodologia moderna, vídeos, exercícios, entre outras atividades. Ao final, o participante faz um teste e recebe o certificado de conclusão. Há ainda previsão de novas inserções ao longo do tempo.

“Estou muito honrado por fazer parte deste projeto, que tem uma ligação direta com a nossa missão institucional de ajudar no desenvolvimento do País, com a oferta de um maior repertório para a projeção da carreira do participante. E fico feliz que chegamos em Suzano para agregar no fortalecimento do sistema educacional já trabalhado intensamente pelos seus gestores. Conte sempre conosco”, enfatizou.

A Fundação Itaú Social, que já tem programas em conjunto com a Secretaria Educação de Suzano há dois anos, também apoia o desenvolvimento pedagógico de educadores. As formações são gratuitas, certificadas e abordam temas relevantes para a atuação dos docentes, como Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na Educação Infantil, Geometria e Letramento Matemático e Leitura para Bebês.

“Para nós é muito importante esta nova parceria, pois vemos que a liderança de Suzano é totalmente dedicada à Educação e trabalha para entregar uma cidade melhor para sua população, principalmente neste contexto atual onde temos que nos reinventar e trazer novas metodologias. É de mãos dadas que vamos progredir”, ressaltou Ângela.

“A oportunidade de parceria com a FGV e com a Fundação Itaú Social só agrega valor neste caminho de formação continuada, com a chegada de olhares externos e mais conteúdo que podem contribuir para que este projeto evolua ainda mais, fortalecendo toda a equipe que já está empenhada na reconstrução da nossa Educação. Só tenho a agradecer pela confiança em estar conosco”, disse Bassini.

“Firmar parceria com duas instituições renomadas e reconhecidas mundialmente é motivo de muito orgulho. Agradeço a FGV e a Fundação Itaú Social que hoje trazem mais credibilidade a nossa cidade. A Educação é prioridade, essencial na transformação da vida do ser humano em qualquer idade e por isso trabalhamos pela sua evolução em todos os níveis”, concluiu o prefeito.