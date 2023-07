Parceria da Prefeitura com a FAU-Mackenzie é destaque em Portugal

O acordo de cooperação técnico-científico e cultural firmado entre a Prefeitura de Suzano e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU-Mackenzie) foi um dos destaques do Seminário Internacional em Urbanismo XV SIIU Lisbon 2023, realizado em Portugal nos dias 14 e 15 de junho. Na oportunidade, a iniciativa foi apresentada pelo professor Matheus de Vasconcelos Casimiro durante o painel “A cooperação entre poder público e universidade no enfrentamento às mudanças climáticas”, que explanou sobre a parceria firmada com a municipalidade, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, conforme artigo de autoria do professor e de Ana Gabriela Godinho Lima, Carolina Bracco e Eliene Corrêa Rodrigues Coelho, que é diretora de Planejamento Territorial de Suzano e compõe o corpo docente da FAU-Mackenzie. O acordo está vigente há pouco mais de sete meses, rendendo estudos importantes no arco central do tema “Contemporaneidade: Arquitetura, Cidade e Paisagem”. O município é contemplado nas pesquisas “Escola e a cidade: Estratégias contemporâneas latino-americanas”; “A primeira infância”; e “Mapeamento e análise das áreas verdes e livres do município”, que inclusive foi o assunto debatido no último encontro do grupo em Suzano, realizado na semana anterior.