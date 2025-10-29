Parceria da Prefeitura com a Radial Mais Transporte abre 27 vagas de emprego

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, firmou uma parceria com a empresa Radial Mais Transporte para a oferta de 27 vagas de trabalho em diferentes funções do transporte público municipal. As oportunidades são voltadas a profissionais com ensino fundamental ou médio completo e experiência ou noções básicas na área de atuação.

As contratações serão realizadas pela própria empresa, concessionária do serviço de transporte público em Suzano. As vagas disponíveis contemplam cargos como Motorista ou Motorista Trainee (15 vagas), Manobrista (1), Mecânico (1), Eletricista (1), Ajudante de Mecânico (1), Ajudante de Borracharia (1), Ajudante de Elétrica (1), Fiscal (1), Auxiliar de Limpeza (2), Pedreiro (1), Pintor Predial (1) e Ajudante de Manutenção Predial (1).

Os profissionais contratados terão acesso a um pacote de benefícios composto por vale-alimentação, cesta básica, vale-transporte (com crachá para uso no ônibus), assistência médica com coparticipação, assistência odontológica e convênio farmácia.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o número de WhatsApp (11) 98106-7451, informando o cargo desejado. As oportunidades permanecem abertas até o preenchimento total das vagas.

Entre os requisitos, destacam-se a necessidade de ensino fundamental completo, podendo ser exigido o ensino médio em determinadas funções. Para as posições de motorista e manobrista, é obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D ou E, além do curso de Transporte Coletivo de Passageiros atualizado.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em criar pontes entre empresas e trabalhadores locais. “Temos trabalhado constantemente para ampliar as oportunidades de emprego e fortalecer o mercado de trabalho suzanense. Parcerias como essa com a Radial Mais Transporte são fundamentais para gerar ocupação e renda para a nossa população”, afirmou.

O titular da pasta também ressaltou o empenho do governo municipal em manter um diálogo permanente com o setor produtivo. “A orientação do prefeito Pedro Ishi é muito clara: criar um ambiente favorável para que as empresas possam investir e empregar em Suzano. Essa parceria é um reflexo direto desse trabalho conjunto e da confiança que o setor privado tem na cidade”, completou.

Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, situada no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, no centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O telefone para contato é o (11) 4742-9579.