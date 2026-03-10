Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Parceria do Saspe traz 'Sebrae Móvel Sebrae Delas' a Suzano com atendimento gratuito

Ação ocorrerá no Paço Municipal, integrando a programação do Mês da Mulher, e oferecerá orientações sobre abertura de empresas, serviços para MEI e gestão de negócios

10 março 2026 - 18h22Por De Suzano
Com a parceria entre o Saspe e o Sebrae, a atividade integra o conjunto de ações desenvolvidas no municípioCom a parceria entre o Saspe e o Sebrae, a atividade integra o conjunto de ações desenvolvidas no município - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), promoverá nesta sexta-feira (13/03), das 10 às 16 horas, uma ação especial com o “Sebrae Móvel – Sebrae Delas” no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro). A iniciativa integra a programação do Mês da Mulher Suzanense e oferecerá atendimento gratuito à população, com orientações voltadas principalmente às mulheres empreendedoras e às pessoas interessadas em iniciar ou estruturar um pequeno negócio.

Durante o período de atendimento, a unidade itinerante do Sebrae funcionará como um escritório móvel totalmente equipado para oferecer orientações personalizadas aos munícipes. A proposta é facilitar o acesso da população aos serviços de apoio ao empreendedor, levando informações técnicas e suporte especializado diretamente ao centro administrativo da cidade.

Entre os serviços disponíveis estão orientações voltadas ao Microempreendedor Individual (MEI), apoio para abertura e regularização de empresas, esclarecimentos sobre formalização de negócios, além de consultorias técnicas relacionadas à gestão empresarial. Os participantes também poderão obter informações sobre cursos, oficinas e palestras oferecidos pelo Sebrae voltados ao desenvolvimento e aprimoramento de pequenos empreendimentos.

A ação ainda busca ampliar o acesso dos suzanenses às ferramentas de capacitação e orientação empresarial, estimulando a formalização de atividades econômicas e a melhoria da gestão de negócios. No contexto do Mês da Mulher Suzanense, a iniciativa também reforça o incentivo ao empreendedorismo feminino, oferecendo suporte para que mulheres possam iniciar ou fortalecer suas atividades econômicas com mais planejamento e informação.

Com a parceria entre o Saspe e o Sebrae, a atividade integra o conjunto de ações desenvolvidas no município voltadas à qualificação profissional, geração de renda e fortalecimento do empreendedorismo local, aproximando os serviços de orientação empresarial da população de forma prática e acessível.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, ressaltou que a iniciativa busca aproximar os serviços de orientação empresarial da população. “Trazer o ‘Sebrae Móvel – Sebrae Delas’ para o Paço Municipal é uma forma de facilitar o acesso da população às informações e orientações necessárias para quem deseja empreender ou melhorar a gestão do seu negócio. Dentro da programação do Mês da Mulher Suzanense, essa ação também incentiva o empreendedorismo feminino, oferecendo suporte e orientação para que mais mulheres possam desenvolver seus projetos e fortalecer sua autonomia financeira”, destacou.

 

