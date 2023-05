Parceria entre ACE Suzano e Caixa Econômica oferece benefícios exclusivos aos empresários suzanenses

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE Suzano), em parceria com a Caixa Econômica Federal e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), anunciou nesta sexta-feira (19/05) uma parceria que visa a criação de linhas de financiamento e a oferta de serviços exclusivos para empresas associadas. A reunião para alinhar os detalhes de condução do processo contou com a presença do presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, e o superintendente da Caixa Econômica Federal, Orlando Serrano.



Com o acordo, empresários que fazem parte da rede de Federações e Associações Comerciais do Brasil, como a ACE Suzano, terão facilidade de acesso a linhas de créditos, taxas reduzidas e uma ampla gama de serviços especiais.



Entre os principais benefícios oferecidos por meio desta parceria estão a redução média de até 33% nas taxas de juros praticadas nas linhas de crédito para Pessoa Jurídica (PJ); acesso ao GIROCAIXA Fampe, uma linha de crédito em parceria com o Sebrae, que dispensa a necessidade de garantias reais; primeira anuidade gratuita do cartão de crédito; descontos especiais na taxa de convênio bancário e folha de pagamento para empresas que utilizam esses serviços; e o atendimento gerencial aos clientes com a marcação da Parceria CAIXA Varejo, proporcionando um suporte diferenciado.



Para Guarizo, esse é um grande passo para o comércio. “A ACE Suzano se orgulha de fazer parte dessa iniciativa em parceria com a Caixa Econômica, incentivando o empreendedorismo e fomentando o desenvolvimento dos pequenos negócios”, afirmou. “Acreditamos que essa colaboração trará resultados significativos para nossos associados, fortalecendo o setor empresarial em Suzano e impulsionando o crescimento econômico local”.



Vale destacar que o direito aos benefícios só vale para empresas associadas a federações e Associações Comerciais do Sistema CACB. Logo, não serão aceitas solicitações diretas de empresas ou outras entidades. Além disso, é importante ressaltar que as solicitações aos benefícios passarão, antes, por uma avaliação da Caixa Econômica, que analisará a necessidade de liberação.



Os associados e empresários interessados em obter linhas de crédito e os benefícios oferecidos devem entrar em contato com a ACE Suzano pelo telefone (11) 9.6665-8471 ou a agência da Caixa Econômica mais próxima.