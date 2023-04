Parceria garante 368 bolsas para Frente de Trabalho

A Prefeitura de Suzano, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio ao Pequeno e Microempresário (Sebrae), garantiu cursos de capacitação para até 368 integrantes da Frente de Trabalho pelo “Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização”. A apresentação do projeto foi realizada no Complexo Educacional e Cultural Mirambava na manhã desta segunda-feira (24/04) e contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Na ocasião, o chefe do Executivo esteve acompanhado da secretária municipal de Administração, Cintia Renata Lira, do vereador Artur Takayama e da gerente do Escritório Regional do Sebrae Alto Tietê, Gilvanda Figueiroa, para apresentar informações acerca do processo de capacitação voltado para os colaboradores da Prefeitura de Suzano.

Pela parceria, são oferecidos diversos cursos gestores e técnicos nas áreas de alimentação, estética e confecção, com cargas horárias que variam entre 20 e 80 horas. Para melhor atender os interessados, os munícipes receberam a oportunidade de escolher uma das diferentes formações, permitindo um período de aprendizagem em áreas específicas de acordo com seus gostos.

Junto ao Sebrae, a Secretaria de Administração fará a verificação dos inscritos em cada área e, após nova confirmação destes quanto à participação nas formações, o serviço fará a separação de turmas, com a expectativa de ter cerca de 20 alunos por grupo. As orientações teóricas e práticas serão providas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e devem ter início nas primeiras semanas do mês de maio.