Parceria garante curso de narração de histórias em Suzano

A Secretaria de Educação de Suzano está apoiando o curso “Narração de História – Contos que Curam”, uma iniciativa do Instituto Jamim Cultural, realizada em parceria com a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) e com a Secretaria de Estado de Cultura, Economia e Indústria Criativa de São Paulo.

A atividade será realizada entre 8 de novembro e 6 de dezembro, das 13 às 17 horas, na Creche Comunitária Miguel Badra Baixo, localizada na rua Ulisses Isaias de Almeida, 163, no bairro Cidade Miguel Badra Baixo. As inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/CursoContos. Ao todo, há 15 vagas disponíveis.

Durante os encontros, o público será levado a vivenciar momentos de escuta e expressão por meio de práticas de respiração, relaxamento e leitura de poesias e contos. As atividades, orientadas por arte-educadoras com experiência em narrativas expressivas, propõem um espaço de sensibilização e aprendizado voltado ao bem-estar e à valorização da arte de contar histórias.

Criado em 2017 pela arte-educadora Edna Muniz, o curso “Contos que Curam” nasceu com o propósito de utilizar a narração de histórias como ferramenta de cuidado, conexão e transformação. A iniciativa busca despertar a escuta sensível e fortalecer a comunicação empática, incentivando os participantes a explorarem o poder da palavra como meio de expressão e acolhimento.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, ressaltou o papel da iniciativa na formação integral das crianças e dos educadores. “Estimular a escuta e a imaginação desde a primeira infância é essencial para o desenvolvimento emocional e cognitivo. Essa proposta permite que os participantes redescubram o poder da palavra e da sensibilidade na construção de vínculos e na aprendizagem das nossas crianças”, afirmou.

Para o prefeito Pedro Ishi, essas ações reforçam o compromisso do município com o desenvolvimento humano e o fortalecimento das instituições sociais. “Esse curso representa mais uma importante parceria que valoriza o trabalho da Aamae e o cuidado com as pessoas. Iniciativas como essa promovem o desenvolvimento social e ampliam as oportunidades de aprendizado e convivência na cidade”, afirmou o chefe do Poder Executivo Municipal.