segunda 08 de setembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 07/09/2025
Cidades

Parceria garante curso gratuito de turismo cultural

Capacitação oferece 20 vagas, certificado de conclusão e foco em técnicas de mediação de visitas culturais; aulas começam em setembro

08 setembro 2025 - 18h30Por da Reportagem Local
Parceria garante curso gratuito de turismo culturalParceria garante curso gratuito de turismo cultural - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e de Cultura, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), anunciou na última sexta-feira (05/09) a abertura das inscrições para o curso presencial “Turismo Cultural - Mediação de Visitas”, que será realizado entre 29 de setembro e 3 de novembro. 

Ao todo, são 20 vagas gratuitas disponíveis para moradores interessados em atuar no setor turístico, com aulas presenciais sempre às segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 12h30, no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, centro.

A formação terá 11 encontros e garantirá aos participantes certificados de conclusão. O curso se destaca por oferecer ferramentas práticas para quem deseja trabalhar diretamente com o acolhimento de visitantes em espaços culturais, históricos e artísticos da cidade e da região. A proposta é capacitar os alunos para a mediação de visitas, desenvolvendo técnicas de condução de grupos e promovendo experiências enriquecedoras a partir da valorização da história local, do patrimônio sociocultural e do perfil de cada visitante.

A iniciativa é uma das estratégias da administração municipal para ampliar as oportunidades de emprego e renda no setor de turismo, que vem ganhando cada vez mais relevância em Suzano. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, a capacitação tem como público-alvo jovens e adultos que se interessam por história, cultura e turismo, bem como profissionais que já atuam em áreas correlatas e desejam se especializar para oferecer um atendimento diferenciado.

“O turismo cultural é uma área em expansão e que tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico das cidades. Por meio dessa parceria com o Sebrae, estamos oferecendo uma capacitação de qualidade, que permitirá aos participantes não apenas adquirir novos conhecimentos, mas também ampliar suas possibilidades de atuação no mercado de trabalho. É um curso pensado para despertar o potencial empreendedor de quem gosta de cultura e quer transformar essa paixão em oportunidade profissional”, destacou o chefe da pasta.

Além de preparar os alunos para atuar em visitas mediadas, o curso também incentiva a criação de novas experiências turísticas em Suzano, fortalecendo o posicionamento do município como destino cultural no Alto Tietê. A expectativa da administração é que a iniciativa fomente a economia criativa, atraia mais visitantes e contribua para a valorização da identidade local.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por pessoas maiores de 18 anos até o dia 20 de setembro no link bit.ly/turismoculturalsuzano. Como as vagas são limitadas, a recomendação é que os interessados garantam sua participação o quanto antes.

“Queremos que a população suzanense tenha acesso a ferramentas que ampliem suas chances no mercado e que também fortaleçam o sentimento de pertencimento à cidade. O turismo cultural tem o poder de transformar a relação das pessoas com o território, ao mesmo tempo em que gera desenvolvimento econômico e social”, concluiu Vaz.

