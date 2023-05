Parceria garante cursos do Instituto Sicoob

A Secretaria de Administração de Suzano firmou um convênio com o Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob) para a realização de capacitações gratuitas destinadas aos bolsistas do “Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização” e aos estagiários da prefeitura. Os cursos começaram nesta terça-feira (02/05) e a expectativa é de que se estendam até sexta (05/05).

No total, 160 pessoas se inscreveram e as orientações são oferecidas diariamente para duas turmas com 20 alunos cada. Ao todo, 27 cursos são ofertados dentro de um ônibus montado para o programa “Expresso Instituto Sicoob”, equipado com 21 notebooks, televisores, impressoras e internet, priorizando sempre o atendimento às pessoas vinculadas aos projetos sociais de prefeituras ou de organizações da sociedade civil, cooperados, universitários e alunos de escolas públicas e privadas.

As qualificações são ministradas nas áreas de marketing, administração, empreendedorismo, comunicação, tecnologia, entre outros segmentos do conhecimento, contribuindo com a formação profissional e cidadã dos beneficiários, bem como com a sua capacitação para o mercado de trabalho.